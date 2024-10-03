„Лига стала рекламой российской войны в Украине!“. Легендарный чешский вратарь резко критикует НХЛ

Однако в этом контексте следует подчеркнуть, что за эту рекламу ужасных действий России несут ответственность обычные сотрудники НХЛ, то есть даже не сами игроки. В том числе и российские. Всю ответственность несет непосредственное руководство НХЛ! А именно, 32 конкретных владельца команд НХЛ и комиссар Гэри Беттмэн.

Как гражданин и как игрок, сыгравший немало матчей в НХЛ, я не собираюсь это игнорировать. Я убеждён, что рано или поздно НХЛ придётся заплатить Украине миллиарды долларов за такой подход.

НХЛ это хорошо знает и по-прежнему позволяет им продолжать публично выступать на своих соревнованиях! Вот почему НХЛ была и остается рекламой российской империалистической войны. Поэтому НХЛ несет прямую ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней.

В случае России эти действия с февраля 2022 года — это империалистическая война и другие ужасные преступления против человечества. Когда бы и где бы российские спортсмены ни появлялись на публике, они автоматически становятся рекламой войны и дальнейшего убийства невинных украинских граждан.

В этом контексте я должен повторить самое главное. После начала российской империалистической войны НХЛ стала рекламой этой войны, ведь в ней продолжали выступать и играть граждане России! Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны.

НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней! Тот факт, что в этот раз в Прагу приехали две команды без российских игроков, ничего не меняет. С моей точки зрения, это не является смягчающим обстоятельством. НХЛ нисколько не изменила свою позицию с начала войны, и граждане России по-прежнему могут в ней играть.

Как человека, для которого человеческие жизни стоят на первом месте на воображаемой шкале ценностей, это не может оставить меня равнодушным. К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской империалистической войны и других российских преступлений, включая геноцид украинских детей.

Именно они устанавливают правила. И они могут изменить их в любой момент. Это люди, которые сделали НХЛ, соревнование, которое так много значило для меня, самой большой рекламой российской империалистической войны во всем спортивном мире! Именно они несут наибольшую ответственность за потерянные и искалеченные жизни, а также за огромный финансовый ущерб, причиненный через рекламу их соревнований.

Я всегда любил и люблю хоккей. Но в то же время я знаю, что есть вещи поважнее. Ничто не стоит выше человеческой жизни. Поэтому считаю своим долгом сообщить фанатам НХЛ о том, что я уже описал. Что лига — это реклама войны! И многие человеческие жизни были и будут потеряны и искалечены из-за нее.

Возможно, это звучит грубо, но это реальность.

Поэтому я хочу сказать всем болельщикам НХЛ, что всякий раз, когда Пастрняк, Драйзайтль, Мэтьюз или Лэйн забивают гол, Макдэвид, Кучеров, Кросби или Далин отдают передачи, вратари Василевский, Бобровский, Хеллебюк или Сарос делают впечатляющий сейв, Гудас или Ткачук решают помахать кулаками, это дарит прекрасные впечатления зрителям, но в то же время это еще большая реклама зверств, совершенных русскими на войне!

Так что эти впечатления зрителей, к сожалению, стоят человеческих жизней. Это жизни людей, которые находятся далеко от вас, вы их не знаете, но это герои, которые сражаются и умирают, защищая свою Родину. И что еще хуже, это еще и жизни ни в чем не повинных мирных жителей, украинских детей, которых Россия во главе с Путиным решила лишить не только их страны, но и их жизни...

Это люди, которые, вероятно, очень далеки от вас, вы не можете идентифицировать себя с ними так же, как с игроками, которыми вы восхищаетесь и которые выигрывают матчи за вашу любимую команду. Но тем не менее, или именно поэтому, я был бы очень рад, если бы вы задумались и спросили себя, что еще стоит за этим.

Что больше — человеческая жизнь или хоккей?

Для меня очень важно донести до всех любителей хоккея мои взгляды, поэтому я делаю это заявление.