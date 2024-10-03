„Планы не поменялись. Просто не дали визы“. Таджикская делегация не доехала до Нарвы

Как сообщили в мэрии, задержка с визами не означает изменения планов о сотрудничестве. Если визы все-таки выдадут, то делегация из восточной страны приедет в приграничный город через несколько недель, но пока нет положительного решения по документам. Цель предпринимателей - найти площади для аренды, чтобы запустить в европейском городе текстильное производство, возможно, по словам мэра, обработку гранита и мрамора.

Напомним, что в начале мая Яан Тоотс летал в командировку на несколько дней в Таджикистан по приглашению первого заместителя министра иностранных дел Таджикистана Насредина Исматулло и гендиректора правительственного агентства по экспорту Бахриддина Сироджиддинзода. Мэр Нарвы увидел там различные варианты для партнерства. Позже, в мае, в Нарву приезжал первый заместитель руководителя Агентства инноваций и цифровых технологий Республики Таджикистан Исмоилзод Хаким. По словам Тоотса, он заинтересован в партнерстве с Таджикистаном, чтобы в Нарве были созданы новые рабочие места.

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