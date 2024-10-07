Разные формы витамина D: какая подойдет именно вам?
Витамин D крайне необходим, он поддерживает многие функции организма, включая иммунную систему, здоровье костей и зубов, а также обмен кальция. При этом в магазинах можно найти витамин D в разных формах, каждая из которых имеет свои преимущества и особенности. Какая из них подойдет вам лучше всего?
Спрей с витамином D на водной основе: эффективно и просто применять
Спрей с витамином D на водной основе – отличный выбор для тех, кто предпочитает быстро всасывающееся средство, которое удобно использовать. Форма спрея обеспечивает всасывание витамина непосредственно через слизистую оболочку полости рта, что позволяет ему быстро попасть в кровоток. Средства на водной основе особенно хороши для тех, кто хочет избежать прохождения пищевых добавок через пищеварительный тракт, а также для тех, кто не может глотать таблетки или капсулы.
Витамины на водной основе эффективны для людей с повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта, поскольку они позволяют избежать раздражения желудка. Кроме того, витамин в форме спрея, который всасывается непосредственно в кровоток, не имеет ограничений по времени, когда его нужно принять. Например, принимая витамин D в форме капсулы или таблетки, необходимо выдержать 2-часовую паузу после утреннего кофе.
Спрей Nordaid D4000 лучше всего подходит тем, кто предпочитает быстрый и удобный способ приема витамина D, особенно если им трудно глотать таблетки или капсулы.
Липосомальная форма витамина D обеспечивает максимальное всасывание
Липосомальный витамин D особенно хорошо всасывается, поскольку в этой форме витамин D инкапсулирован в липосомы, которые защищают витамин от разрушающего воздействия в пищеварительном тракте и доставляют его непосредственно в клетки. Это гарантирует, что организм сможет максимально усвоить витамин, что делает липосомальную форму одной из самых эффективных.
Витамин D в этой форме особенно полезен людям с хроническими заболеваниями или большим дефицитом витамина D, потому что большая часть витамина попадает напрямую в клетки. Поскольку витамин D помогает регулировать уровень кальция и фосфора в организме, он важен для обеспечения здоровья костей и нормального функционирования иммунной системы.
Nordaid Liposomal D4000 — это идеальный выбор для тех, у кого диагностирован дефицит витамина D, а также для тех, кто ищет самую эффективную и наиболее усвояемую форму – например, для людей с хроническими заболеваниями или с риском остеопороза.
Гель с витаминами C+D: укрепление иммунной системы
Липосомальный гель C+D сочетает в себе два важных витамина – витамины С и D. Витамин С известен своей способностью помогать организму бороться с вирусами и инфекциями, поддерживая иммунную систему. Витамин D помогает усваивать кальций, имеет критическое значение для здоровья костей и зубов..
Липосомальная форма средства означает, что витамины C и D всасываются быстро и эффективно, и это обеспечивает, что витамины попадают прямо в клетки, избегая разрушительного воздействия в пищеварительном тракте. Это особенно важно для тех, кто нуждается в дополнительной защите в сезон вирусов и хочет повысить сопротивляемость иммунной системы.
Таким образом, липосомальный спрей-гель с витамином C+D от Nordaid хорошо подходит для людей, подверженных простудным и вирусным инфекциям и нуждающихся в дополнительной поддержке иммунной системы, особенно в сезон вирусов.
Спрей с витаминами K2+D: поддержка здоровья костей и сердца
Спрей с витаминами D и K2 является отличным выбором для тех, кто хочет поддержать здоровье и скелета, и сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что прием витамина К2 положительно влияет на здоровье сердца, снижая риск сердечных заболеваний на 50 %. Однако, поскольку витамин К2 способствует нормальному свертыванию крови, пациентам, принимающим разжижающие кровь препараты, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать витамин К2.
Исследования установили, что помимо пользы для сердечно-сосудистой системы, пожилым людям и женщинам в период менопаузы витамин K2 помогает сохранять прочность костей. Таким образом, витамин К2 в комбинации с витамином D помогает поддерживать прочность и здоровье костей, одновременно снижая риск отложения кальция в неправильных местах.
Витамин К2 также очень важен для формирования костей у детей в период роста. Исследования показали, что дети сегодня испытывают больший дефицит витамина К2 в силу того, что сейчас потребляется больше обработанных пищевых продуктов, меньше овощей, так что натуральных пищевых источников витамина К становится все меньше и у современных детей достаточно часто отмечается дефицит этого витамина.
Поэтому спрей Nordaid K2+D3 является особенно полезным выбором для женщин в постменопаузе и пожилых людей, для которых высок риск развития остеопороза или болезней сердца.
Омега-3 + витамин D: поддержка здоровья сердца и мозга
Комбинация жирных кислот Омега-3 и витамина D обеспечивает комплексное решение для поддержки сердца, мозга и общего благополучия организма. Жирные кислоты Омега-3, особенно DHA и EPA, важны для работы мозга и здоровья сердца. DHA помогает поддерживать когнитивные функции и психическое здоровье, а EPA поддерживает нормальную сердечную деятельность.
Жирные кислоты Омега-3 – это незаменимые жирные кислоты, и это означает, что наш организм не синтезирует их, они попадают в организм только с пищей. Исследования показали, что дефицит жирных кислот Омега-3 испытывает до 85 % населения. Пищевые добавки с витамином D помогают обеспечить усвоение организмом достаточного количества кальция, что важно для здоровья костей.
Кроме того, особенно важно потреблять жирные кислоты Омега-3 во время беременности, поскольку они поддерживают развитие мозга и глаз плода. DHA имеет критическое значение для развития мозга и нервной системы, помогая обеспечить рождение здорового ребенка с хорошими когнитивными способностями.
Спрей Nordaid с Омега-3 и витамином D хорошо подходит тем, кто ищет дополнительную поддержку для здоровья сердца и мозга, особенно для людей среднего и старшего возраста, которые хотят сохранить свои когнитивные функции.