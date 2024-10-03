Эстонская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы с участием итальянской „Ромы“

Эстонский судья Кристо Тохвер даст стартовый свисток 3 октября в Швеции в 22:00 по эстонскому времени на матче второго тура Лиги Европы между „Эльфсборгом“ и „Ромой“. В судейской бригаде будут задействованы пять эстонцев: помощниками Тохвера станут Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, четвертым судьей — Юри Фришер, а помощником видеорефери — Марко Лийва. Главным видеорефери матча назначен голландец Клей Руперти.

Обе команды будут стремиться одержать свою первую победу в групповом этапе Лиги Европы, так как „Эльфсборг“ потерпел поражение от АЗ Алкмара со счётом 2:3 в первом туре, а „Рома“ сыграла вничью 1:1 с „Атлетиком“ из Бильбао.

Для эстонского судьи Кристо Тохвера это будет очередное важное назначение. В последний раз он судил еврокубковый матч 8 августа, когда был главным арбитром в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы между „Трабзонспором“ и „Рапидом“. Также в сентябре, Тохвер был главным судьёй на матче Лиги наций между сборными Гибралтара и Лихтенштейна.

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