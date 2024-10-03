ПОДКАСТ | Главные вопросы про общественный транспорт: автоналог, терминал Виру, трамвай в Ванасадам(2)
В Таллине назревают масштабные перемены в системе общественного транспорта: строятся новые трамвайные линии, изменяются автобусные маршруты, внедряются передовые технологии. Какие еще новшества ждут горожан, и как уровень городского транспорта столицы Эстонии соотносится с другими европейскими городами? На эти и другие вопросы в подкасте RusDelfi ответил эксперт по мобильности Транспортного департамента Таллинна Григорий Парфенов.
Осенью Таллинн обновит маршрутную сеть общественного транспорта. Один из авторов изменений - Григорий Парфенов из Транспортного департамента Таллинна. По его словам, большая часть нынешней сети - это наследие конца 80-х годов. „Линии были выстроены таким образом, чтобы доставлять людей до определенных предприятий из районов, где строились новые квартиры. Например, линия 26 или 33. Теперь люди сами решают, где покупать квартиру, в том числе поэтому сеть необходимо обновлять“, - сказал он в подкасте.
Также в департаменте используют специальную систему обработки данных. „В каждом автобусе есть датчики, сколько людей заходит и выходит на определенных остановках. Есть структура землепользования, для понимания, сколько людей использует автобус в определенных районах“, - добавил Парфенов.
Слушайте подкаст, где мы обсудили автобусные полосы, налог на транспорт, трамвайную линию в Ванасадам и новые остановки.
Таймкоды:
00:00 Почему автобусная сеть должна меняться?
3:28 Теллискиви, Ноблесснер и Юлемисте - новые точки притяжения?
5:26 Почему так много новых остановок?
7:13 Как ускорить автобусы
9:20 Камеры на полосах общественного транспорта
10:56 Трамваи - круто?
16:17 Что будет с терминалом Виру?
19:13 Нужно ли делать общественный транспорт платным?
21:39 Таллинн лучше или хуже Амстердама?
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