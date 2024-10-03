МНЕНИЕ | Саммит мира и мир без России

Представитель МИД РФ считает, что цель нового саммита – „протянуть совершенно нежизнеспособную „формулу Зеленского“ как безальтернативную основу разрешения конфликта“, добиться поддержки мирового большинства и от его имени выдвинуть России ультиматум о капитуляции. При этом она заявила, что в Москве „не отказываются от политико-дипломатического урегулирования кризиса“ и готовы к обсуждению „действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию „на земле“ и геополитические реалии“. По мнению пресс-секретаря МИД РФ, без России и „учёта её интересов“ достичь „справедливого и устойчивого урегулирования невозможно“. Таким образом, заявления Кремля о готовности к переговорам совершенно противоречат реальным действиям РФ.

Отвергая предложение участвовать в саммите мира, Москва практически демонстрирует намерение вести войну и дальше. Напомним, что некоторые страны мира не приняли участия в Первом саммите мира, объясняя свою позицию отсутствием там представителей РФ. А без России, казалось бы, что-то реальное договаривать о вопросах войны и мира в Украине невозможно. Поэтому для устранения возможных инсинуаций, что Киев сознательно не приглашает Москву на саммиты мира, президент Зеленский, пригласив Россию на Второй саммит мира, убедительно продемонстрировал, что приоритетом Украины является справедливый мир, а не бесконечная война, к которой, собственно, и стремятся в Кремле. При этом он сообщил, что союзники Киева соглашаются с тем, что на Второй саммит мира необходимо позвать представителей российской стороны, которые, по его словам, должны ознакомиться с предлагаемым им планом победы. Стало ясно, что попытки Москвы сорвать Первый саммит мира ещё в июне 2024 года свидетельствуют, что Россия боится консолидации международного сообщества вокруг поддержки Украины. Она даже с получением приглашения не принимала бы участия в этом мероприятии.