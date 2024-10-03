„Люди ночью не идут“. Туалет у границы снова работает только днем

Для этого, по словам вице-мэра Олега Карпикова, они договорились с оператором городского туалета о том, что за доплату в 650 евро ежемесячно, услуги будут предоставляться круглосуточно.

„Каждую неделю оператор нам слал отчеты, в которых мы увидели, что начиная с 23:00 до 7:00 нет ни одного человека“, - прокомментировал Карпиков. Он добавил, что оператор запросил за работу ночью в отсутствие клиентов компенсацию в 1500 евро в месяц вместо 650, потому что ранее он рассчитывал на оплаты ночью, а их нет.

„Мы решили, что раз люди ночью не идут, то мы закрываем туалет на это время, а если вновь появится необходимость, будет наплыв клиентов ночью, то откроем снова“, - пояснил решение горуправы Карпиков.

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