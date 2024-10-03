Ни фейерверков, ни прорывов: Вэнс и Вальц подготовили почву для американских выборов

От вице-президентских дебатов ожидали фейерверка, но ничего подобного не произошло. Жители Среднего Запада славятся своим спокойствием и благожелательностью и сенатору из Огайо и губернатор из Миннесоты вполне поддержали эти стереотипы.

Коротко, я думаю ничья. Или, точнее, каждый победил в своем зачете. В категории „дебатное искусство“, которое американцы изучают со школы, победил Вэнс, однозначно. Он был блестяще подготовлен - был готов к каждому вопросу и каждой реплике, и, в отличие от Трампа, не попал ни в одну ловушку, расставленную оппонентом. Вэнс много раз проговорил важнейшую мысль - Харрис, говоря о своих планах, должна также отвечать за то, почему эти самые прекрасные планы не осуществляются сейчас, в тот момент когда она „находится у власти“. (По конституции, у вице-президента нет никакой власти.)

Вальц говорил слишком быстро, менее гладко и временами сбивчиво. Причём не просто сбивчиво - временами непросто было понять, что он хочет сказать. Но вот это, похоже, как раз то, в чем его сила и что может дать Харрис больше голосов по итогам вице-президентских дебатов. Он больше похож на аутентичного простого чувака средних лет, недовольного тем, как делаются дела в Вашингтоне. Вэнс, выращенный одинокой бабушкой в небогатом предгорном селе, оттуда ушел - он выглядит и говорит как выпускник Йеля и миллионер. Вальц выглядит и говорит как те самые простые пожилые мужики, которые в 2012 году проголосовали за Обаму против ещё одного символа традиционного успеха, а в 2016 - за Трампа. Вальц не вернет все их голоса демократам, но даже небольшой доли в этом сегменте хватит Харрис для победы.