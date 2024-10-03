Ни фейерверков, ни прорывов: Вэнс и Вальц подготовили почву для американских выборов
Коротко, я думаю ничья: в категории „дебатное искусство“, которое американцы изучают со школы, победил Вэнс. Он был блестяще подготовлен: был готов к каждому вопросу и каждой реплике, и, в отличие от Трампа, не попал ни в одну ловушку, расставленную оппонентом, считает экономист Константин Сонин.
От вице-президентских дебатов ожидали фейерверка, но ничего подобного не произошло. Жители Среднего Запада славятся своим спокойствием и благожелательностью и сенатору из Огайо и губернатор из Миннесоты вполне поддержали эти стереотипы.
Коротко, я думаю ничья. Или, точнее, каждый победил в своем зачете. В категории „дебатное искусство“, которое американцы изучают со школы, победил Вэнс, однозначно. Он был блестяще подготовлен - был готов к каждому вопросу и каждой реплике, и, в отличие от Трампа, не попал ни в одну ловушку, расставленную оппонентом. Вэнс много раз проговорил важнейшую мысль - Харрис, говоря о своих планах, должна также отвечать за то, почему эти самые прекрасные планы не осуществляются сейчас, в тот момент когда она „находится у власти“. (По конституции, у вице-президента нет никакой власти.)
Вальц говорил слишком быстро, менее гладко и временами сбивчиво. Причём не просто сбивчиво - временами непросто было понять, что он хочет сказать. Но вот это, похоже, как раз то, в чем его сила и что может дать Харрис больше голосов по итогам вице-президентских дебатов. Он больше похож на аутентичного простого чувака средних лет, недовольного тем, как делаются дела в Вашингтоне. Вэнс, выращенный одинокой бабушкой в небогатом предгорном селе, оттуда ушел - он выглядит и говорит как выпускник Йеля и миллионер. Вальц выглядит и говорит как те самые простые пожилые мужики, которые в 2012 году проголосовали за Обаму против ещё одного символа традиционного успеха, а в 2016 - за Трампа. Вальц не вернет все их голоса демократам, но даже небольшой доли в этом сегменте хватит Харрис для победы.
Ещё, пожалуй, одно наблюдение. Основная гонка, в которой участвовал Вэнс сегодня вечером - это не президентская гонка 2024, а гонка за республиканскую номинацию 2028 года, за позицию „наследника Трампа“. Причём, мне показалось, Вэнс рассчитывает, и совершенно справедливо, не на благословение Трампа, а на то, что республиканская избирательница поддержит его вне зависимости от того, что произойдет с Трампом. Он больше, чем обычные вице-президентские кандидаты, выглядел и звучал так, как будто это он, а не Трамп, баллотируется в президенты. По многим вопросам он сильно смягчил, уточнил и сдвинул к центру позиции Трампа. А в части подчеркнутого уважения по отношению к собеседнику и „самой прекрасной стране мира“ так и прямо себя противопоставил. В какой-то момент я даже подумал, что Трамп, который наверняка смотрел не отрываясь, может приревновать его, как неоднократно случалось с его подчиненными раньше...
Остается разве что напомнить, что исторически вице-президентские дебаты никогда ни на что не влияли.
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