Фигурист отстранен от соревнований минимум на шесть лет за сексуальное насилие

„Канадский представитель танцев на льду Николай Сёренсен, выступавший на Олимпийских играх, дисквалифицирован минимум на шесть лет за сексуальное насилие“, — гласит пост Бренан в Twitter.

Обвинения в адрес 35-летнего спортсмена поступили в январе текущего года. Инцидент случился 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Пострадавшей стороне — фигуристке, а ныне тренеру — было на тот момент 22 года.

Фурнье-Бодри и Сёренсен участвовали в Олимпийских играх — 2022, где заняли девятое место. На чемпионате мира — 2024 танцевальный дуэт также занял девятое место, а на чемпионате четырёх континентов — 2024 завоевал серебро.

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