Роберт Рооба забросил дебютную шайбу в составе нового клуба
В высшей хоккейной лиге Финляндии клуб Роберта Рообы „Коо-Коо“ обыграл на выезде ХИФК со счетом 4:3.
Входящий в тройку лидеров ХИФК при 7025 зрителях вёл со счётом 2:0 в середине второго периода, но шайба Роберта Рообы на 34-й минуте помогла „Koo-Koo“ вернуться в игру. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, овертайм не принёс голов, а в серии буллитов победу „Koo-Koo“ обеспечил точный бросок Маркуса Давидссона.
Рооба, выступавший на позиции крайнего нападающего во второй пятёрке „Koo-Koo“, провёл на льду более 16 минут, за это время нанеся четыре броска по воротам. Присоединившийся к команде этой осенью капитан сборной Эстонии в восьми матчах отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.
Лидером лиги с 21 очком является „Ильвес“, а „Koo-Koo“ занимает десятое место с 12 очками.
В последние годы Роберт Рооба защищал цвета другого финского клуба — „Ювяскюля“.
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