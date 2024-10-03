Израильский удар по центру Бейрута: ливанские власти сообщили о шести погибших

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что нанесла точный удар по объекту группировки „Хезболла“ в Бейруте.

Как сообщают ливанские источники, в результате удара был поврежден принадлежащий „Хезболле“ медицинский центр.

Работающие в ливанской столице корреспонденты Би-би-си сообщали о мощном взрыве в центре города. Три взрыва также прогремели на юге Бейрута, за ними последовало еще два взрыва.

По данным наших корреспондентов, пострадавшее здание находится в районе Эль-Башура рядом с парламентом Ливана и региональной штаб-квартирой ООН.

Первый удар по центру Бейрута израильская армия нанесла в ночь на понедельник, до этого она в основном атаковала южные окраины города, где сосредоточены объекты „Хезболлы“.

Израильские военные ночью снова выпустили предупреждение для жителей некоторых районов на юге ливанской столицы о необходимости покинуть их в связи с тем, что ЦАХАЛ планирует наносить по ним удары.

„Вы находитесь вблизи объектов, принадлежащих „Хезболле“, против которых армия будет действовать в ближайшее время“, — заявил представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние сутки в результате израильских ударов погибли 46 человек, 85 получили ранения.

В среду, на следующий день после того как израильская армия объявила о начале сухопутной операции на границе с Ливаном, ЦАХАЛ сообщил о первом погибшем в боях с боевиками „Хезболлы“ военнослужащем. Впоследствии число погибших солдат возросло до восьми.

Представитель „Хезболлы“ заявил в среду, что бойцы группировки „полностью готовы к обороне“ и обладают достаточными запасами вооружений для боев с израильской армией.

В среду утром Армия обороны Израиля выпустила предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана.