Глава разведки Эстонии: сдержанность Запада поощряет Кремль

Розин полагает, что для определения времени начала возможного потенциального военного конфликта с Россией необходимо учитывать целый ряд факторов. „Первый большой вопрос - чем закончится конфликт в Украине? И от этого будет зависеть дальнейший путь России, которая является агрессором в данном случае. Если после украинско-российской войны сложится ситуация, при которой Россия, допустим, выйдет из нее победителем, очень уверенной в себе державой, то все расчеты она будет делать исходя из этой новой ситуации“, - уверен начальник эстонской разведки. Поэтому Запад, полагает Розин, должен быть заинтересован в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины ослабленной державой, властям которой надо будет решать внутренние проблемы, с которыми она, вероятно, столкнется в случае поражения в военном конфликте. „Я думаю, что Путин не переживет поражения России“, - подчеркнул Розин.

При этом глава эстонской разведки считает, что Россия может развязать глобальный вооруженный конфликт, если Владимир Путин поймет, что он „сможет выйти невредимым из подобной ситуации, что ему это сойдет с рук“. Как указывалось в докладе разведывательного ведомства, опубликованном в феврале 2024 года, Москва готовится к военной конфронтации с Западом, и это может произойти в течение ближайших десяти лет. Это куда более оптимистичная оценка, чем у многих других европейских военных и политиков. К примеру, в июле главнокомандующий армией Великобритании генерал Роланд Уокер заявил, что у НАТО есть только от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к войне со странами, которые он назвал „осью потрясений“: Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Российские власти и пропаганда постоянно твердят, что Россия находится в состоянии войны с так называемым „коллективным Западом“. Но Каупо Розин, глава Департамента внешней разведки Эстонии, полагает, что президент России Владимир Путин сомневается в том, что Москва на сегодняшний день готова к прямому столкновению с НАТО. „Я думаю, он уважает НАТО, но, опять же, мы должны убедиться, что это уважение сохранится в ближайшие годы“, - заявил Розин в интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone.

В разговоре с DW руководитель Департамента внешней разведки Эстонии поддержал позицию президента страны Алара Кариса, который резко критикует страны НАТО, запрещающие Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов вглубь территории России якобы из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта. Президент заявил, что подобная позиция это чистый самообман, отражающий нерешительность и страх, которые играют на руку России.

При этом, как считает Розин, Россия надеется, что ее диверсионная деятельность не будет рассматриваться в НАТО как повод задействовать пятую статью устава альянса, согласно которой нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза.

Розин подтвердил, что Москва уже продолжительное время устраивает диверсии не только в Эстонии, но и в других странах Европы. При этом, по его словам, ситуация в последний год обострилась. „Это инструмент, который, по мнению России, она может использовать против Запада для его дестабилизации, чтобы внести напряженность в наши общества“, - пояснил глава разведки. При этом только „за последний год в связи с российской диверсионной деятельностью в Эстонии было арестовано более 15 человек“, - указал он. По словам Розина, подобные действия России нацелены на создание напряженности в Эстонии, а также призваны подорвать поддержку Украины. Это делается, „чтобы мы больше внимания уделяли внутренним проблемам и меньше - поддержке украинцев“, - подчеркнул он.

Второй определяющий фактор: сколько времени потребуется россиянам на восстановление или создание новых вооруженных сил. „Мы должны иметь в виду, что российские вооруженные силы сегодня на несколько сотен тысяч солдат больше, чем до начала крупномасштабного вторжения“, - напомнил Розин, добавив, что Москва также расширяет производство боеприпасов и современного оружия, часть которого пока не используется в войне в Украине. Тем не менее, уверен он, Россия не сможет возмещать сегодняшний уровень потерь в живой силе и технике на протяжении ближайших лет.

По словам Розина, в ходе войны в Украине Москва с разной долей успеха старается внедрить в головы западных политиков и населения несколько парадигм. „Первая заключается в том, что конфликт должен происходить только на территории жертвы, а агрессор, по каким-то причинам, должен оставаться нетронутым“, - указал он. „Это первый случай в военной истории“, - утверждает глава эстонской разведки. Вторая идея, которую россияне пытаются открыто или скрыто донести до Запада, это то, что Россия не может проиграть. „Это неверно: Россия проиграла несколько войн в своей истории“, - напомнил Розин.

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии считает, что российские политики и пропагандисты сознательно пытаются посеять страх и нерешительность в странах НАТО. При этом „видимая слабость Запада - приглашение к дальнейшей эскалации с российской стороны“, - уверен Розин. В его понимании задача стран на восточном фланге НАТО продолжать объяснять это своим западным союзникам. „Я думаю, что понимание уже немного меняется, в том числе и в западных странах. Но согласен с тем, что для этих изменений потребовалось, скажем так, слишком много времени“, - подчеркнул он.

Помогать Украине любыми видами оружия и боеприпасов

Каупо Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, выказывающих желание быстро достичь дипломатическое решение военного конфликта в Украине и компромисс с Россией, считающих, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна. „Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Так что война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то в этом роде“, - считает глава эстонской разведки.

По его словам, в продолжающейся в Украине войне на истощение в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов. „Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются“, - заявил Розин.

„Если мы говорим о долгосрочном разрешении конфликта, я не вижу для нас другого варианта кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это выполнимо“, - подчеркнул глава Департамента внешней разведки Эстонии.

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