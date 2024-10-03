Сенсации в Лиге чемпионов: „Реал“ проиграл „Лиллю“, „Бавария“ – „Астон Вилле“, а „Атлетико“ пропустил 4 в Португалии

В среду в первых матчах Лиги чемпионов бергамская „Аталанта“ уверенно обыграла донецкий „Шахтёр“ в Германии со счётом 3:0, в то время как роттердамский „Фейенорд“ вырвал победу у испанской „Жироны“ с минимальным перевесом 3:2. Примечательно, что обе команды не смогли реализовать свои пенальти в Испании.

В одном из главных матчей вечера немецкая „Бавария“ встретилась с „Астон Виллой“ в Англии и потерпела поражение со счётом 0:1. Единственный гол на 79-й минуте забил вышедший на замену Джон Дуран, который, получив передачу от защитника Пау Торреса, в касание забросил мяч за спину вышедшему к краю штрафной площади вратарю „Баварии“. Этот гол стал решающим в матче и принёс „Астон Вилле“ победу.

Трудности испытал и действующий чемпион мадридский „Реал“, который на выезде уступил французскому „Лиллю“ со счётом 0:1. Единственный гол в матче был забит в добавленное время первого тайма, когда Джонатан Дэвид уверенно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Эдуарда Камавинга.

Мадридский „Атлетико“ потерпел разгромное поражение в Португалии, уступив лиссабонской „Бенфике“ со счётом 0:4. „Бенфика“ открыла счёт на 13-й минуте благодаря голу Керема Актюркоглу, а во втором тайме свои имена на табло записали Анхель Ди Мария, Александер Ба и Оркун Кёкчю.

Из претендентов на титул победу одержал „Ливерпуль“, который на стадионе „Энфилд“ обыграл итальянскую „Болонью“ со счётом 2:0. Голы за „Ливерпуль“ забили Алексис Макаллистер и Мохаммед Салах.

Вторую победу в двух матчах Лиги чемпионов одержал туринский „Ювентус“, который на выезде обыграл „РБ Лейпциг“ со счётом 3:2. Для „Ювентуса“ эта победа стала настоящим чудом, поскольку при счёте 1:1 вратарь итальянцев Микеле Ди Грегорио получил прямую красную карточку, а Беньямин Шешко вскоре вывел хозяев вперёд. Однако „Ювентус“ не сдался и благодаря голам Душана Влаховича и Франсишку Консейсана сумел добыть три очка.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2 октября:

„Жирона“ (Испания) – „Фейеноорд“ (Нидерланды) — 2:3;