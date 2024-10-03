Таллиннский „Калев“ вышел в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА, где встретится с действующим чемпионом

В первом матче молодые игроки „Калева“ устроили голевое шоу, воспользовавшись ранним удалением Кристиана Алвеса Фернандеса. В ответной встрече, на которую отправились 15 футболистов, тренеры предоставили игровое время каждому, в том числе оба вратаря провели по тайму.

Первый гол был забит в конце первого тайма — отличился Райко Ильвес, повторивший успех первой игры. На 74-й минуте Ромет Нигула увеличил преимущество, а Александр Шурыгин забил третий гол после ошибки вратаря. Финальную точку поставил Дилан Сал-Ал-Саллер, реализовав пенальти и установив итоговый счет 4:0.

В следующем раунде молодежной команде „Калев“ предстоит встретиться с очень серьезным соперником — действующим чемпионом Юношеской лиги УЕФА, греческим „Олимпиакосом“.

Первая игра состоится 23 октября в Греции, а ответная — 6 ноября в Таллинне.

В прошлом сезоне „Олимпиакос“ обыграл „Милан“ в финале со счетом 3:0 и в нынешнем сезоне снова считается одним из фаворитов турнира.

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