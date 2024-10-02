Правда ли, что Камала Харрис застрелила редкого носорога во время визита в Замбию в 2023 году?

Во многих подобных заметках приводились три скриншота. Первый из них сделан на сайте агентства Associated Press, где 31 марта 2023 года вышел материал о турне вице-президента США по Африке. В публикации сообщается, что в столице Замбии Харрис посетила место, где раньше стоял дом её деда по материнской линии П. В. Гопалана. В 1960-х годах он, будучи индийским госслужащим, был направлен в Лусаку и помогал правительству страны, недавно обретшей независимость, решать вопросы беженцев. По словам представителя Белого дома, сотрудники посольства США изучили документы, поговорили с представителями властей Замбии и Индии, а также связались с бывшими чиновниками, чтобы определить точное местоположение дома Гопалана. О том, что в Лусаке или окрестностях Харрис посещала природные заповедники или участвовала в сафари, в заметке Associated Press не сообщалось.

Сообщения о том, что Харрис застрелила редкого носорога в Замбии, широко разошлись в Рунете. Например, в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (92 000 просмотров на момент написания этого разбора) говорится: „Во время прошлогоднего визита в африканскую страну Харрис участвовала в сафари, деньги от которых используются для финансирования деятельности природоохранных организаций Замбии. В ходе сафари делегации, сопровождаемой представителем парка Северная Луангва, встретился редчайший чёрный носорог по кличке Косуба. Чёрных носорогов в Замбии оставалось всего 34, охота на них строжайше запрещена. Несмотря на предупреждения сопровождающего, Харрис застрелила носорога. Инцидент не получил огласки, власти Замбии решили замять его, во избежание дипломатического скандала“. В посте приводилось видеоинтервью с человеком, который представлен сотрудником парка и рассказал о случившемся, а также несколько скриншотов новостных заметок на эту тему. Позднее в канале Осташко эту историю назвали одной из главных за день.

Во время своего турне по Африке Харрис посетила три страны: Гану, Танзанию и Замбию. Однако ресурс iharare.com не имеет отношения к этим государствам и описывает себя так: „ Основанный в 2013 году iHarare стал крупнейшим и самым посещаемым сайтом в Зимбабве с репутацией универсального информационного центра“. По данным сайта Media Bias / Fact Check, который изучает политическую предвзятость и дезинформацию в СМИ, iHarare обладает низкой достоверностью, поскольку ранее неоднократно распространял фейки. Оригинальная заметка о носороге и вице-президенте США опубликована на этом зимбабвийском ресурсе под заголовком „Интервью с рейнджером парка охраны природы Северная Луангва Саймоном Мубангой“ и представляет собой текстовую расшифровку беседы. Ниже её полный перевод:

В статье TID утверждалось, что о сафари Харрис стало известно после того, как сразу несколько африканских новостных агентств опубликовали интервью со смотрителем замбийского национального парка Саймоном Мубангой. При этом в тексте приводится ссылка лишь на один сайт — iharare.com, где и был сделан последний вирусный скриншот. Там указано (на момент публикации статья недоступна, по этому адресу открывается другой материал), что заметка о носороге, которого якобы убила Харрис, была опубликована 24 сентября.

Второй скриншот был сделан на сайте The Intel Drop (TID), где 26 сентября 2024 года вышла публикация с заголовком „Дипломатическая охота: Вице-президент Камала Харрис подстрелила и убила чрезвычайно редкого чёрного носорога в Замбии в 2023 году“. TID — созданный в сентябре 2022 года анонимный ресурс, описание которого гласит : „Беспристрастный источник новостей для разведывательного и финансового сообщества. За исключением статей от штатных авторов, материалы принимаются на основе содержания и ценности. В редакции TID числятся действующие и отставные профессионалы разведки, которые испытывают коллективный страх перед уровнем цензуры, контроля и откровенной „чёрной пропаганды“, подаваемой широкой публике“. Этот ресурс пять раз упоминался в разборах „Проверено“ — в основном как распространитель фейков о президенте Украины Владимире Зеленском.

— Не из-за рогов. Но у нас был один случай. Думаю, где-то в конце марта 2023 года в стране был дипломатический визит. Это была женщина, американский политик. Её звали Камала. Она приехала со своей командой, и они решили принять участие в трофейной охоте на сафари. Знаете, в этот период она попросила прислать рейнджера из парка, и мне выпала честь сопровождать их. Она хотела узнать о местной фауне и флоре. Так что этим занимался я. Потом… Вы знаете, во время сафари мы много охотимся, и это делается для того, чтобы собрать средства на охрану природы. Однако по пути нам встретился один из молодых носорогов, и эта женщина, к моему изумлению, решила его застрелить. Вообще-то охота на носорогов полностью запрещена, но она почему-то решила выстрелить. В тот же день мы потеряли одного из наших молодых носорогов. Его звали Касуба.

— Самой большой проблемой было то, что мы потеряли шесть особей из-за изменения климата. В тот год погода была слишком жаркой и сухой. Другая проблема возникла, когда мы потеряли одного из наших молодых носорогов — Чилунду. Нам пришлось организовать поисковую группу, а затем даже вызвать вертолёт, чтобы доставить его обратно.

— Можете ли вы рассказать мне о некоторых из этих проблем?

— К 2011 году под присмотром и охраной находилось 25 носорогов. Такие маленькие популяции очень хрупки. И каждая маленькая потеря невосполнима. Однако в последние годы мы столкнулись с некоторыми проблемам

— Действительно. К счастью, история на этом не заканчивается. В 2003 году правительство выступило с инициативой по улучшению популяции носорогов. В результате было завезено пять особей после того, как были предприняты усилия по улучшению безопасности для борьбы с браконьерством.

— Конечно. Ещё в 1960-х годах популяция чёрных носорогов в Замбии была третьей по величине в Африке. Однако в 1998 году замбийская популяция чёрных носорогов была объявлена полностью вымершей. Причиной тому стала деятельность браконьеров. На носорогов охотились в основном ради их рогов, которые продавались на чёрном рынке.

— Я рад, что вы смогли уделить нам время сегодня. Мы собрались здесь, чтобы обсудить популяцию чёрных носорогов в Замбии. Не могли бы вы для начала рассказать нам немного об истории чёрных носорогов в Замбии?

— Вы серьёзно? Это просто ужасно. Как вы справились с этой ситуацией?

— Ну, мы правда ничего не могли с этим поделать. Инцидент был замят. Речь идёт о людях, облечённых властью, так что дальше вы всё знаете сами.

— Понимаю, что вы имеете в виду. Это должно быть очень неприятно для всех, кто занимается сохранением животных.

— Именно. Мы извлекли уроки и приложили много усилий, чтобы эти носороги не приближались к местам охоты.

— Спасибо за ваши усилия, я думаю, вы делаете большую работу. Скажите, сколько чёрных носорогов у вас сегодня?

— На сегодняшний день у нас их 34. В настоящее время наша главная цель — добиться того, чтобы в один прекрасный день мы могли с гордостью сказать, что чёрные носороги официально не являются исчезающим видом в Замбии.

— Я искренне желаю вам удачи в этом! Спасибо, что нашли для нас время.

Видео с разговором было опубликовало на YouTube не позднее 24 сентября — вероятно, сначала его можно было посмотреть только по ссылке, но 25 сентября ролик разместили в общем доступе. К моменту написания этого разбора он не стал сколько-нибудь вирусным и не получил ни единого комментария. Ролик разместил пользователь под ником Joseph ZB, который зарегистрировался на платформе совсем недавно, 20 сентября. Отметим, что человек, у которого берут интервью, в кадре никак не представился, а также не ясно, какому изданию или проекту он даёт комментарий. Выяснить, где именно снято это видео, не представляется возможным: оно записано в неизвестном помещении, где на стене висит государственный флаг Замбии.

Изначально на сайте iHarare было указано, что заметку с интервью опубликовал некий Винсент Масикати. В разделе „О нас“ в перечне сотрудников редакции указана лишь Кудзаи Масикати, однако профиль Винсента на сайте имеется. Там приведено такое описание автора: „Няша Масикати, он же Zaniest, — громкий автор, который уже семь лет работает в окопах (и любит это). Он ненасытно любопытен и, скажем прямо, причудлив. Он интересуется всем, от развлечений до политики!“