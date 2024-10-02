Правда ли, что Камала Харрис застрелила редкого носорога во время визита в Замбию в 2023 году?
В сентябре 2024 года в Сети завирусилась новость, будто кандидатка на пост президента США от Демократической партии в недавнем прошлом убила уникальное животное на сафари в Африке. Мы проверили достоверность этой истории.
Сообщения о том, что Харрис застрелила редкого носорога в Замбии, широко разошлись в Рунете. Например, в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (92 000 просмотров на момент написания этого разбора) говорится: „Во время прошлогоднего визита в африканскую страну Харрис участвовала в сафари, деньги от которых используются для финансирования деятельности природоохранных организаций Замбии. В ходе сафари делегации, сопровождаемой представителем парка Северная Луангва, встретился редчайший чёрный носорог по кличке Косуба. Чёрных носорогов в Замбии оставалось всего 34, охота на них строжайше запрещена. Несмотря на предупреждения сопровождающего, Харрис застрелила носорога. Инцидент не получил огласки, власти Замбии решили замять его, во избежание дипломатического скандала“. В посте приводилось видеоинтервью с человеком, который представлен сотрудником парка и рассказал о случившемся, а также несколько скриншотов новостных заметок на эту тему. Позднее в канале Осташко эту историю назвали одной из главных за день.
По данным сервиса TGStat, об убитом Харрис носороге написало не менее 90 Telegram-каналов, чьи публикации в сумме набрали почти 2 млн просмотров. Среди них „Саня во Флориде“ (483 000 просмотров), „Zлой пруф️“ (203 000), „Россия сейчас“ (202 000), „Путин в Telegram“ (173 000), „Наблюдатель“ (134 000, пост удалён), „Голос Мордора“ (133 000), „Рифмы и новости“ (117 000), „Царьград-ТВ“ (62 000), „Гаспарян“ (49 000) и др. Аналогичные записи встречаются во „ВКонтакте“, а также в соцсети X, где лишь один пост прокремлёвского англоязычного аккаунта DD Geopolitics набрал 798 000 просмотров.
Во многих подобных заметках приводились три скриншота. Первый из них сделан на сайте агентства Associated Press, где 31 марта 2023 года вышел материал о турне вице-президента США по Африке. В публикации сообщается, что в столице Замбии Харрис посетила место, где раньше стоял дом её деда по материнской линии П. В. Гопалана. В 1960-х годах он, будучи индийским госслужащим, был направлен в Лусаку и помогал правительству страны, недавно обретшей независимость, решать вопросы беженцев. По словам представителя Белого дома, сотрудники посольства США изучили документы, поговорили с представителями властей Замбии и Индии, а также связались с бывшими чиновниками, чтобы определить точное местоположение дома Гопалана. О том, что в Лусаке или окрестностях Харрис посещала природные заповедники или участвовала в сафари, в заметке Associated Press не сообщалось.
Второй скриншот был сделан на сайте The Intel Drop (TID), где 26 сентября 2024 года вышла публикация с заголовком „Дипломатическая охота: Вице-президент Камала Харрис подстрелила и убила чрезвычайно редкого чёрного носорога в Замбии в 2023 году“. TID — созданный в сентябре 2022 года анонимный ресурс, описание которого гласит: „Беспристрастный источник новостей для разведывательного и финансового сообщества. За исключением статей от штатных авторов, материалы принимаются на основе содержания и ценности. В редакции TID числятся действующие и отставные профессионалы разведки, которые испытывают коллективный страх перед уровнем цензуры, контроля и откровенной „чёрной пропаганды“, подаваемой широкой публике“. Этот ресурс пять раз упоминался в разборах „Проверено“ — в основном как распространитель фейков о президенте Украины Владимире Зеленском.
В статье TID утверждалось, что о сафари Харрис стало известно после того, как сразу несколько африканских новостных агентств опубликовали интервью со смотрителем замбийского национального парка Саймоном Мубангой. При этом в тексте приводится ссылка лишь на один сайт — iharare.com, где и был сделан последний вирусный скриншот. Там указано (на момент публикации статья недоступна, по этому адресу открывается другой материал), что заметка о носороге, которого якобы убила Харрис, была опубликована 24 сентября.
Во время своего турне по Африке Харрис посетила три страны: Гану, Танзанию и Замбию. Однако ресурс iharare.com не имеет отношения к этим государствам и описывает себя так: „Основанный в 2013 году iHarare стал крупнейшим и самым посещаемым сайтом в Зимбабве с репутацией универсального информационного центра“. По данным сайта Media Bias / Fact Check, который изучает политическую предвзятость и дезинформацию в СМИ, iHarare обладает низкой достоверностью, поскольку ранее неоднократно распространял фейки. Оригинальная заметка о носороге и вице-президенте США опубликована на этом зимбабвийском ресурсе под заголовком „Интервью с рейнджером парка охраны природы Северная Луангва Саймоном Мубангой“ и представляет собой текстовую расшифровку беседы. Ниже её полный перевод:
— Я рад, что вы смогли уделить нам время сегодня. Мы собрались здесь, чтобы обсудить популяцию чёрных носорогов в Замбии. Не могли бы вы для начала рассказать нам немного об истории чёрных носорогов в Замбии?
— Конечно. Ещё в 1960-х годах популяция чёрных носорогов в Замбии была третьей по величине в Африке. Однако в 1998 году замбийская популяция чёрных носорогов была объявлена полностью вымершей. Причиной тому стала деятельность браконьеров. На носорогов охотились в основном ради их рогов, которые продавались на чёрном рынке.
— Очень жаль это слышать. От третьей по величине популяции до полного вымирания…
— Действительно. К счастью, история на этом не заканчивается. В 2003 году правительство выступило с инициативой по улучшению популяции носорогов. В результате было завезено пять особей после того, как были предприняты усилия по улучшению безопасности для борьбы с браконьерством.
— Радостно слышать. Что же произошло дальше?
— К 2011 году под присмотром и охраной находилось 25 носорогов. Такие маленькие популяции очень хрупки. И каждая маленькая потеря невосполнима. Однако в последние годы мы столкнулись с некоторыми проблемам
— Можете ли вы рассказать мне о некоторых из этих проблем?
— Самой большой проблемой было то, что мы потеряли шесть особей из-за изменения климата. В тот год погода была слишком жаркой и сухой. Другая проблема возникла, когда мы потеряли одного из наших молодых носорогов — Чилунду. Нам пришлось организовать поисковую группу, а затем даже вызвать вертолёт, чтобы доставить его обратно.
— А что насчёт браконьерства? Надеюсь, никто не был убит ради рогов?
— Не из-за рогов. Но у нас был один случай. Думаю, где-то в конце марта 2023 года в стране был дипломатический визит. Это была женщина, американский политик. Её звали Камала. Она приехала со своей командой, и они решили принять участие в трофейной охоте на сафари. Знаете, в этот период она попросила прислать рейнджера из парка, и мне выпала честь сопровождать их. Она хотела узнать о местной фауне и флоре. Так что этим занимался я. Потом… Вы знаете, во время сафари мы много охотимся, и это делается для того, чтобы собрать средства на охрану природы. Однако по пути нам встретился один из молодых носорогов, и эта женщина, к моему изумлению, решила его застрелить. Вообще-то охота на носорогов полностью запрещена, но она почему-то решила выстрелить. В тот же день мы потеряли одного из наших молодых носорогов. Его звали Касуба.
— Вы серьёзно? Это просто ужасно. Как вы справились с этой ситуацией?
— Ну, мы правда ничего не могли с этим поделать. Инцидент был замят. Речь идёт о людях, облечённых властью, так что дальше вы всё знаете сами.
— Понимаю, что вы имеете в виду. Это должно быть очень неприятно для всех, кто занимается сохранением животных.
— Именно. Мы извлекли уроки и приложили много усилий, чтобы эти носороги не приближались к местам охоты.
— Спасибо за ваши усилия, я думаю, вы делаете большую работу. Скажите, сколько чёрных носорогов у вас сегодня?
— На сегодняшний день у нас их 34. В настоящее время наша главная цель — добиться того, чтобы в один прекрасный день мы могли с гордостью сказать, что чёрные носороги официально не являются исчезающим видом в Замбии.
— Я искренне желаю вам удачи в этом! Спасибо, что нашли для нас время.
Видео с разговором было опубликовало на YouTube не позднее 24 сентября — вероятно, сначала его можно было посмотреть только по ссылке, но 25 сентября ролик разместили в общем доступе. К моменту написания этого разбора он не стал сколько-нибудь вирусным и не получил ни единого комментария. Ролик разместил пользователь под ником Joseph ZB, который зарегистрировался на платформе совсем недавно, 20 сентября. Отметим, что человек, у которого берут интервью, в кадре никак не представился, а также не ясно, какому изданию или проекту он даёт комментарий. Выяснить, где именно снято это видео, не представляется возможным: оно записано в неизвестном помещении, где на стене висит государственный флаг Замбии.
Изначально на сайте iHarare было указано, что заметку с интервью опубликовал некий Винсент Масикати. В разделе „О нас“ в перечне сотрудников редакции указана лишь Кудзаи Масикати, однако профиль Винсента на сайте имеется. Там приведено такое описание автора: „Няша Масикати, он же Zaniest, — громкий автор, который уже семь лет работает в окопах (и любит это). Он ненасытно любопытен и, скажем прямо, причудлив. Он интересуется всем, от развлечений до политики!“
На сайте также указан телефонный номер, по которому „Проверено“ обратилось в редакцию через WhatsApp. Мы поинтересовались, каким образом iHarare узнала о существовании интервью с предполагаемым работником замбийского парка. Вскоре после этого выходные данные заметки изменили — теперь вместо Масикати там в качестве автора указан „гость“, а из рубрики „Международные новости“ текст перенесли в „Мнения“. В профиле гостевого автора указано: „Перед вами будет поставлена задача раскрыть правду и воплотить её в жизнь увлекательными способами. Независимо от того, являетесь ли вы опытным репортёром или начинающим журналистом, iHarare — это идеальная платформа для оттачивания своего мастерства и распространения своего голоса по всему миру“. В самой публикации также появился дисклеймер о том, что подобные гостевые материалы необязательно отражают позицию редакции. „Мы стремимся представить разнообразные точки зрения и информацию для рассмотрения нашими читателями“, — говорите в конце.
По тому же номеру „Проверено“ получило комментарий некоего Няши (вероятно, основателя портала Няши Мудзамбы): „Гостевые авторы на iHarare.com во многом похожи на неуловимых рассказчиков — они делятся интригующими историями, а затем снова уходят в тень. Обычно они присылают свои работы по электронной почте или через форму на нашем сайте. Хотя мы не можем предоставить личные данные (даже если бы они у нас были), мы всегда удостоверяемся, чтобы все материалы соответствовали нашим редакционным стандартам, прежде чем они появятся на наших страницах“.
„Проверено“ также обратилось в пресс-службу программы по сохранению природы в национальном парке Северная Луангва, которую совместно реализуют Департамент национальных парков и дикой природы Замбии и Франкфуртское зоологическое общество. В ответе говорится, что Харрис не посещала Северную Луангву ни в марте 2023 года, ни в какое-либо другое время. Соответственно, вице-президент США не стреляла и не убивала там никаких животных, находящихся под угрозой исчезновения. „Ни один носорог не был застрелен в национальном парке Северная Луангва со времён кризиса браконьерства в середине 1980-х годов. Департамент национальных парков и дикой природы Замбии никогда не принимал на работу в Северную Луангву рейнджера по имени Саймон Мубанга. Человек на видео не имеет никакого отношения к этому национальному парку“, — рассказал представитель программы.
При этом значительная часть интервью, судя по всему, основана на подлинных статьях о проблемах сохранения носорогов в Замбии. Например, рассказ про численность популяции в 1960-х годах, вымирание животных в 1998-м и запуск инициативы по их восстановлению в 2003-м почти полностью совпадает с материалом на сайте организации Save the Rhino („Спаси носорога“). Фрагмент про первых пятерых ввезённых особей, про 25 животных к 2011 году и про 34 носорога на сегодняшний день, а также про смерть шести особей во время засухи, скорее всего, взята с сайта Especially Africa, где соответствующая статья была опубликована ещё в 2015 году. История о потерявшемся носороге Чилунде, которого возвращали домой с помощью вертолёта, доступна на многих ресурсах.
Наиболее раннее появление в Рунете фальшивой новости о Харрис (среди публикаций, которые отследило „Проверено“) состоялось в Telegram-канале „Свежести“ (34 000 просмотров). Там пост был опубликован 26 сентября в 20:55 по московскому времени. Ранее этот канал упоминался в десятках наших разборов дезинформации и нередко становился первоисточником фейков.
Подобная схема распространения ложных сообщений использовалась и раньше. Например, в октябре 2023 года завирусилась новость, будто первая леди Украины Елена Зеленская во время поездки в Нью-Йорк потратила более $1 млн на драгоценности. Доказательством выступило в том числе видео с комментарием предполагаемой сотрудницы бутика, однако вскоре выяснилось, что изначально об этом за вознаграждение написал нигерийский сайт, а роль работницы Cartier исполнила темнокожая модель, проживающая в Санкт-Петербурге. Похожим образом с использованием подставных сайтов и актёров африканского происхождения распространяли фейки о том, что 2011 году Харрис сбила подростка, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пользовалась эскорт-услугами во время своих визитов в Африку.
Таким образом, во время визита в Замбию Харрис не убивала редкого чёрного носорога. Изначально об этом на видео рассказал неизвестный человек, который представлен сотрудником замбийского национального парка, а также (со ссылкой на него) зимбабвийский портал, опубликовавший заметку от лица анонимного гостевого автора. Позднее историю распространил сайт The Intel Drop, занимающийся пропагандой и дезинформаций, и прокремлёвские Telegram-каналы. Пресс-служба программы по сохранению природы в национальном парке Северная Луангва заявила, что Харрис никогда не посещала их заповедник.
Итог: Фейк