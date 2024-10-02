ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (952-й день) | В оккупированном Бердянске при взрыве погиб судья, сотрудничавший с российской властью
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
За ночь российские войска атаковали территорию Украины 32 ударными беспилотниками „Шахед“, заявили в Воздушных силах ВСУ. 11 дронов были сбиты в Кировоградской, Одесской и Сумской областях. Еще четыре беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России, 10 были локационно потеряно в северных и центральных областях.
Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Киевском районе повреждены гаражный кооператив и частные жилые дома. Пострадавших нет. Кроме того, российские военные сбросили авиабомбы на город Дергачи, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По данным врачей, пять человек получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс, в их числе — 14-летний мальчик.
В Измаильском районе на юге Одесской области в результате ночной атаки беспилотников возник пожар, пострадали два человека, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Глава областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что целью удара была припортовая и пограничная инфраструктура. Ранения получили двое водителей грузовиков, один из них — гражданин Турции.
В селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, водитель госпитализирован с контузией и осколочными ранениями. Минобороны России заявило, что в течение ночи над Белгородской областью были уничтожены шесть украинских беспилотников.
Российские военные убили 16 украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области, утверждает офис генпрокурора Украины. На видео, распространившемся в телеграм-каналах, зафиксировано, как взятые в плен солдаты ВСУ вышли из лесопосадки, а после того, как они выстроились в шеренгу, российские военные открыли по ним огонь на поражение, заявили в прокуратуре. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал это самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта.
В Чите сразу 13 человек приговорили к срокам от четырех до 23 лет колонии по обвинению в совершении диверсий на железной дороге. Троих признали виновными в подготовке теракта. В суде заявили, что с декабря 2022 года по январь 2023 года обвиняемые совершили 13 диверсий на стратегически важных транспортных объектах Москвы и Красноярского края, а также готовили теракт „путем поджога истребителей в одной из воинских частей Приморского края“.
Основные новости к полудню
Российские войска захватили город Угледар на юго-западе Донецкой области. Бои за населенный пункт посреди степи шли с конца марта 2022 года. Тогда в город на линии фронта зашли части ВСУ. После украинская оборона, ядром которой была 72-я механизированная бригада, выдержала несколько крупных штурмов российской армии, однако осенью 2024 года несколько сотен бойцов бригады, остававшихся в Угледаре (остальные пытались удержать последнюю дорогу, ведущую из города на северо-запад), были вынуждены покинуть позиции под угрозой окружения. Падение одной из самых известных „крепостей“ ВСУ имеет важное символическое значение. И хотя захват города не несет немедленных угроз украинской обороне в Донбассе, в перспективе его потеря может привести к тяжелым для ВСУ последствиям. Оперативное командование „Хортица“ в своем заявлении официально подтвердило, что ВСУ оставили город.
Кремль пока не получал запроса на разговор от канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Накануне немецкое издание Die Zeit написало, что Шольц планирует „в ближайшие недели“ поговорить с Путиным. В последний раз они разговаривали в декабре 2022 года.
Владимир Зеленский на Международном форуме военной индустрии отчитался о росте производства боеприпасов в Украине: за первую половину 2024 года страна произвела в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.
Власти Польши не нашли достаточное количество проживающих в стране украинцев, которые выразили бы желание вступить в „Украинский легион“ и отправиться воевать в Украину, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. „Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало“, — сказал Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.По его словам, заявления Киева по поводу готовых присоединиться к ВСУ украинцев в Польше были громкими. В частности, говорилось о тысячах желающих, но в действительности польским властям не удалось сформировать и одной бригады, отметил Косиняк-Камыш.Посол Украины в Польше Василий Зварыч в мае заявил, что до начала полномасштабного вторжения России в стране проживали от 1,5 до 2 млн украинцев, еще 1,3 млн въехали после 24 февраля 2022 года. По состоянию на май 2024 года в Польше оставалось около 950 тыс. беженцев, не считая украинских граждан, которые живут там, работают и платят налоги.
Главные новости второй половины дня
ВСУ обстреляли два грузовых автомобиля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате один водитель погиб. Также, по данным Гладкова, 13 человек получили ранения при обстреле села Ясные Зори.
Латвия усилила систему ПВО на границе с Россией. Решение сделать это было принято после того, как в начале сентября в приграничном районе упал российский беспилотник.
Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать военные контракты с обвиняемыми в уголовных преступлениях — до сих пор такая возможность была только у осужденных. Еще один закон, подписанный президентом, позволяет освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с Минобороны.
В оккупированном Бердянске в результате взрыва автомобиля погиб судья Виталий Ломейко, который после захвата города стал сотрудничать с россиянами, сообщает Главное управление разведки Украины. ГУР не говорило о своей причастности, но заявило, что смерть Ломейко — „напоминание всем предателям“.
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