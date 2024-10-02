ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (952-й день) | В оккупированном Бердянске при взрыве погиб судья, сотрудничавший с российской властью

Российские войска захватили город Угледар на юго-западе Донецкой области. Бои за населенный пункт посреди степи шли с конца марта 2022 года. Тогда в город на линии фронта зашли части ВСУ. После украинская оборона, ядром которой была 72-я механизированная бригада, выдержала несколько крупных штурмов российской армии, однако осенью 2024 года несколько сотен бойцов бригады, остававшихся в Угледаре (остальные пытались удержать последнюю дорогу, ведущую из города на северо-запад), были вынуждены покинуть позиции под угрозой окружения. Падение одной из самых известных „крепостей“ ВСУ имеет важное символическое значение. И хотя захват города не несет немедленных угроз украинской обороне в Донбассе, в перспективе его потеря может привести к тяжелым для ВСУ последствиям. Оперативное командование „Хортица“ в своем заявлении официально подтвердило, что ВСУ оставили город.

Кремль пока не получал запроса на разговор от канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Накануне немецкое издание Die Zeit написало, что Шольц планирует „в ближайшие недели“ поговорить с Путиным. В последний раз они разговаривали в декабре 2022 года.

Владимир Зеленский на Международном форуме военной индустрии отчитался о росте производства боеприпасов в Украине: за первую половину 2024 года страна произвела в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.