Михаэль Шумахер появился на публике впервые за 11 лет

Семикратный чемпион „Формулы-1“ Михаэль Шумахер, по информации СМИ, посетил свадьбу своей дочери Джины, которая состоялась в их семейном особняке на Мальорке. Этот особняк был приобретен супругой Михаэля Коринной в 2017 году. Для обеспечения конфиденциальности на мероприятии было запрещено проносить телефоны, а также была нанята частная охрана. По сообщениям местных изданий, церемония длилась около получаса, после чего началось празднование.

Семья Михаэля Шумахера по-прежнему не готова к публичному возвращению легендарного гонщика, поэтому на свадьбе его дочери Джины у всех гостей забрали телефоны, а также было выставлено значительное количество охраны. Жена Шумахера, Коринна, с момента инцидента продолжает скрывать информацию о его состоянии здоровья, следуя политике, которой придерживаются сын Михаэля Мик и близкий друг семьи, бывший глава „Феррари“ Жан Тодт.

В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на лыжах в Альпах. Несмотря на то, что ему удалось выжить, легендарный гонщик провел несколько месяцев в медикаментозной коме. В сентябре 2014 года его перевезли в семейный дом на Женевском озере, где его поддерживают семья и команда врачей. Информация о его состоянии остается закрытой для широкой общественности, а его восстановление проходит под строгим контролем близких и медицинских специалистов.

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