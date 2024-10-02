Департамент транспорта рассматривает возможность обнародования всех вопросов экзамена по теории вождения

На прошлой неделе Департамент транспорта приостановил на два дня сдачу экзаменов по теории вождения, поскольку некоторые вопросы обновленных экзаменов на категорию B, введенные 19 сентября, были неоднозначными или сложно сформулированными, в связи с чем количество сдавших экзамен резко сократилось.

Департамент транспорта подвергся резкой критике со стороны Союза автошкол Эстонии, которая среди прочего указала на плохую коммуникацию ведомства.

Во вторник встретились представители Союза автошкол, Департамента транспорта и Министерства климата. Союз автошкол, который на прошлой неделе заявил, что в Департаменте транспорта нет специалистов, которые могли бы отличить некачественные вопросы от качественных, после встрече был уже не так резок.

По словам директора службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэля Йессе, вскоре Департамент транспорта рассмотрит возможность полного обнародования вопросов на сайте департамента, что даст будущим водителям возможность улучшить свои знания в части безопасности и правил дорожного движения и тем самым повысить безопасность дорожного движения.

В будущем Департамент транспорта надеется использовать около 2000 вопросов, и, по словам Йессе, именно поэтому все вопросы - как используемые, так и вновь поступившие - будут перепроверены и при необходимости будут заказаны дополнительные.

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