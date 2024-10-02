Форум свободной России вновь начинает работу в Вильнюсе: на первом месте - поддержка Украины и российских добровольцев в составе ВСУ

4–5 октября в Вильнюсе пройдет 13-й Форум свободной России.

Насколько реален и осуществим переход от противоречащих друг другу „формул мира“ – к единой, четкой формуле победы Украины и от разрозненной российской политэмиграции – к слаженному антипутинскому сопротивлению? Чем закончится глобальное противостояние альянса демократий – сговору криминальных диктатур ХХІ века? Какие возможности поддержки Украины и российских добровольцев в составе ВСУ есть у российских оппозиционеров? Что будет с освобожденным российским приграничьем? Эти острые, актуальные вопросы обсудят участники предстоящего мероприятия.

В программе Форума отражены и такие важные темы, как новые вызовы системе международной безопасности и активизация ФСБ в Европе, особенности экономики долгой войны, а также проблема постпутинского устройства России, недавно актуализированная посредством дискуссии о деколонизации.

В мероприятиях Форума свободной России – самой большой независимой платформы российской оппозиции, созданной в 2016 году в Вильнюсе Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным, – традиционно участвуют политики, журналисты и активисты, выступающие за победу Украины, восстановление ее территориальной целостности и полный демонтаж путинской диктатуры.