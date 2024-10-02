Форум свободной России вновь начинает работу в Вильнюсе: на первом месте - поддержка Украины и российских добровольцев в составе ВСУ
13-й Форум свободной России начнет свою работу в Вильнюсе 4 октября.
4–5 октября в Вильнюсе пройдет 13-й Форум свободной России.
Насколько реален и осуществим переход от противоречащих друг другу „формул мира“ – к единой, четкой формуле победы Украины и от разрозненной российской политэмиграции – к слаженному антипутинскому сопротивлению? Чем закончится глобальное противостояние альянса демократий – сговору криминальных диктатур ХХІ века? Какие возможности поддержки Украины и российских добровольцев в составе ВСУ есть у российских оппозиционеров? Что будет с освобожденным российским приграничьем? Эти острые, актуальные вопросы обсудят участники предстоящего мероприятия.
В программе Форума отражены и такие важные темы, как новые вызовы системе международной безопасности и активизация ФСБ в Европе, особенности экономики долгой войны, а также проблема постпутинского устройства России, недавно актуализированная посредством дискуссии о деколонизации.
В мероприятиях Форума свободной России – самой большой независимой платформы российской оппозиции, созданной в 2016 году в Вильнюсе Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным, – традиционно участвуют политики, журналисты и активисты, выступающие за победу Украины, восстановление ее территориальной целостности и полный демонтаж путинской диктатуры.
В числе спикеров 13-го Форума – российские оппозиционные политики Гарри Каспаров, Геннадий Гудков; генеральный докладчик ПАСЕ по российским демократическим силам Ээрик-Нийлес Кросс (Эстония); эксперт Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс (Литва); депутат Верховной Рады Олег Дунда (Украина); глава межправительственной коалиции демократических государств – Сообщества демократий – Мантас Адоменас (Литва); политолог и политтехнолог Олеся Яхно (Украина); предприниматель Евгений Чичваркин; экономисты Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев, Михаил Крутихин, Дмитрий Некрасов; политик, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин; публицисты Леонид Гозман, Александр Морозов, Игорь Эйдман; адвокат и популярный блогер Марк Фейгин; правозащитники Даниил Константинов, Елена Лукьянова и Николай Полозов; медиаэксперты Евгений Киселев, Максим Кузахметов и Игорь Яковенко; ученый-политгеограф Дмитрий Орешкин; эксперт по вопросам международной безопасности Юрий Федоров; историк, исследователь российских спецслужб Юрий Фельштинский; политическая и экоактивистка Евгения Чирикова, художница и публицистка Катерина Марголис, журналистка-расследовательница Анастасия Кириленко, репортеры, побывавшие на контролируемых ВСУ территориях Курской области, Виктория Литвин и Петр Иванов и другие.
Прямая трансляция дискуссий 5 октября будет на YouTube-канале Форума свободной России:
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