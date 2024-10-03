ОПРОС | „Первый раз слышу такую фамилию“. Нарвитяне не знали о человеке, который год представлял интересы Ида-Вирумаа

Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга покинул свою должность, на которой он проработал около года, по соглашению сторон. Интересно, что нарвитяне его не знают. Корреспондент RusDelfi задал на улице вопрос горожанам: „Знаете ли вы, кто такой Яанус Пурга?“ Это имя почти все опрошенные слышали впервые. Но некоторые узнали его по фотографии, хотя не смогли вспомнить, что именно он говорил или делал, пока занимал свою должность.