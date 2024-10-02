Финляндия может столкнуться с проблемами из-за того, что молодежь не интересуется русским языком

Этой осенью в Университете Восточной Финляндии на факультет русского языка поступило всего семь студентов, хотя мест было 25.

Профессор Лариса Лейсио считает особенно тревожным то, что из новых студентов только один является коренным финном.

„Это проблематично, потому что программа создана именно для того, чтобы финны изучали русский язык и культуру“, – говорит Лейсио.

Студентке приходится оправдываться за свой выбор

Каролина Кескитало, шестой год изучающая русский язык в Университете Восточной Финляндии, столкнулась с тем, что война повлияла на отношение людей к ее предмету.

„Меня спрашивают, как я могу сейчас учить русский. Не всем очевидно, что изучение языка не означает поддержку войны“.

Война в Украине стала шоком для многих студентов факультета. Русский язык рекламировался как открывающий возможности в туризме и торговле, но внезапно эти перспективы оказались утрачены на долгие годы.

Кескитало рассказывает, что из 25 студентов, начавших учиться вместе с ней, только 6–7 довели обучение до магистратуры.

Несмотря на туманное будущее, Кескитало говорит, что не жалеет о своем выборе и вряд ли пожалеет в будущем.

Финляндия может потерять связь с соседом

Профессор Лейсио опасается, что с утратой языковых навыков ослабнет и понимание реалий страны-соседа, что может вызвать проблемы в будущем. Она считает, что когда война в Украине закончится, Финляндия будет вынуждена пересмотреть свои отношения с Россией.

„Если Финляндия хочет независимых отношений с Россией, поверхностного знания языка недостаточно. Нужно глубокое понимание соседа“, - говорит она.

По мнению Лейсио, востребованы именно специалисты с финским происхождением, так как в Финляндии им доверяют больше, чем экспертам с русскими корнями.

Это отражается и на общественной дискуссии о двойном гражданстве: так, МВД Финляндии рассматривает возможность отказа от двойного гражданства с Россией.

Необходимо расширить языковое образование