Украина подтвердила потерю Угледара в Донбассе

Украинские войска на юго-западе Донецкой области покинули город Угледар, который был превращен в один из мощных укрепрайонов. Российские войска „в попытке любой ценой взять город под контроль“ направили резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений вооруженных сил Украины“, - говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки ВСУ „Хортица“, обнародованном в среду, 2 октября.

„В результате действий противника возникла угроза оцепления города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара в целях сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий“, - указывается в сообщении.

Минобороны РФ не подтверждает захвата Угледара

В сводке министерства обороны России, опубликованной 2 октября, о захвате Угледара не упоминается. Министерство сообщило лишь, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой области.

Накануне глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что войска РФ вошли в центр Угледара. В российских провоенных Telegram-каналах стали выкладывать видео, на которых военные ВС РФ устанавливают флаги России в раличных частях города.

Бои за Угледар длились более двух лет. Российские войска неоднократно пытались его штурмовать, неся при этом большие потери. До войны в Угледаре - небольшом по площади городе, состоящем из нескольких десятков многоэтажек, - жили около 15 тысяч человек. В последнее время там, по данным украинских властей, оставалось около 100 мирных жителей. Город сильно разрушен.

Последствия потери Угледара