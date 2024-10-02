Матч между „Левадией“ и нарвским „Трансом“, который прервали из-за сильного ливня, будет доигран сегодня
В субботу, 14 сентября, матч 27-го тура чемпионата Эстонии по футболу между таллиннской „Левадией“ и нарвским „Трансом“ был остановлен после первого тайма из-за сильного ливня. Матч будет доигран сегодня и начнется в 18:00. Вход для всех бесплатный!
Матч 27-го тура Премиум-лиги, прерванный из-за сильного дождя, будет доигран 2 октября. Игра возобновится с момента остановки — на отметке 48:22 второго тайма. Все предупреждения и замены, сделанные в ходе игры, останутся в силе, а команды выйдут на поле в тех же составах. Судить матч будет та же бригада арбитров во главе с Йоонасом Яановитсом.
„Левадия“ является единоличным лидером текущего первенства.
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