Матч между „Левадией“ и нарвским „Трансом“, который прервали из-за сильного ливня, будет доигран сегодня

Матч 27-го тура Премиум-лиги, прерванный из-за сильного дождя, будет доигран 2 октября. Игра возобновится с момента остановки — на отметке 48:22 второго тайма. Все предупреждения и замены, сделанные в ходе игры, останутся в силе, а команды выйдут на поле в тех же составах. Судить матч будет та же бригада арбитров во главе с Йоонасом Яановитсом.