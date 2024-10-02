„Левадия“ и нарвский „Транс“ не смогли забить в доигранном матче чемпионата Эстонии
Матч 27-го тура чемпионата Эстонии по футболу между таллиннской „Левадией“ и нарвским „Трансом“, который был прерван 14 сентября из-за сильного ливня после первого тайма, был доигран 2 октября и завершился нулевой ничьей (0:0).
Матч 27-го тура Премиум-лиги, прерванный из-за сильного дождя, был доигран 2 октября. Игра возобновилась с отметки 48:22 второго тайма. Все предупреждения и замены, сделанные в ходе первой части матча, остались в силе, а команды вышли на поле в тех же составах. Судила матч та же бригада арбитров во главе с Йоонасом Яановитсом.
Фотографии с не доигранного матча:
18 дней спустя команды снова встретились, но забить голы так и не смогли. Игра прошла под сильным дождем, что не позволило продемонстрировать качественный футбол. „Транс“, вероятно, доволен набранным очком, тогда как „Левадия“, скорее всего, недовольна результатом.
„Левадия“ продолжает лидировать в чемпионате с 74 очками, в то время как „Нымме Калью“ отстает на 10 очков. „Транс“ занимает пятое место с 36 очками.
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