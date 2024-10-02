Правда ли, что в результате обстрела Киева был уничтожен штаб секретных операций НАТО?

В качестве иллюстрации Тёрнер использует фотографию, предположительно сделанную в Киеве. На ней виден взрыв в пределах городской застройки в тёмное время суток. При этом детали, однозначно указывающие на то, что это произошло именно в Киеве, на снимке найти сложно. Автора фотографии Тёрнер не указал.

Материал об уничтожении российской ракетой штаба НАТО был опубликован на сайте halturnerradioshow.com 21 сентября. Тёрнер со ссылкой на „пророссийское сопротивление в Украине“ перечисляет объекты, якобы уничтоженные или повреждённые в результате российской атаки в минувшую ночь. По его данным, в Киеве были разрушены секретный Центр операций НАТО (secret NATO Operations Center), склады с боеприпасами, базы по ремонту военной техники, учебный центр ВСУ и главный радиокоммуникационный узел военной разведки Украины. Как утверждает Тёрнер, также российские военные поразили воинскую часть в Харькове, где в тот момент находились подразделения „Азова“ и „несколько групп иностранных наёмников“, хранилища топлива в Полтавской области, гидроэлектростанцию в Киевской области, установки ПВО в Черкассах и Днепре, нефтехранилища и склады боеприпасов в Ивано-Франковске и военный аэродром в расположенном неподалёку городе Коломыя.

Telegram-каналы и СМИ, распространившие новость, ссылаются на один и тот же источник: публикацию некоего Хэла Тёрнера, которого некоторые из них называют известным американским журналистом. Он же указан в качестве автора заметки с вирусного скриншота.

Утверждения, что в ходе российского обстрела в ночь на 21 сентября был уничтожен секретный штаб НАТО в Киеве, начали распространяться в Сети 23 сентября. Каких-либо подробностей в публикациях не приводилось — лишь сообщалось, что всего в ходе атаки были поражены более 20 военных и инфраструктурных объектов. В качестве доказательства Telegram-каналы и СМИ использовали скриншот новости об уничтожении предполагаемого штаба, взятой с неустановленного сайта. Об этом рассказали такие Telegram-каналы, как „ Дядя Слава “ (185 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Бочарик (ага, тот самый) “ (118 000) и „ Александр Семченко “ (97 000), а также издания „ Аргументы и факты “ и „ Московский комсомолец “.

Благодаря обратному поиску по изображению „Проверено“ обнаружило, что снимок действительно был сделан в Киеве, но почти за три недели до публикации заметки „известного американского журналиста“. Очень похожую фотографию в репортаже о последствиях удара 2 сентября использовало украинское издание New Voice, в качестве автора снимка указан корреспондент Reuters Глеб Гаранич. В фотоагрегаторе Scanpix мы обнаружили другую его работу, также сделанную 2 сентября и полностью совпадающую с изображением, которое использовал Тёрнер. Впрочем, подобное использование снимков в СМИ — довольно распространённая практика.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 сентября российская армия атаковала Украину 35 ракетами разных типов и 23 ударными беспилотниками, бо́льшую часть которых удалось сбить. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что силы ПВО сбили над городом более десяти ракет, а также ударный беспилотник. Из-за падения обломков в разных районах города вспыхнули пожары, ранения получили три человека. Аналогичную информацию привёл и мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Попко комментирует каждый обстрел Киева, однако 21 сентября в его Telegram-канале подобные посты не появлялись. Нет их и в канале Кличко. „Проверено“ не удалось найти публикации украинских официальных лиц и СМИ, которые подтверждают заявления из вирусных публикаций.

Более того, Минобороны РФ в своей сводке за 21 сентября отчиталось о куда менее скромных в сравнении с текстом Тёрнера военных успехах: „Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах“. Никаких подробностей российское военное ведомство не приводит.

Распространение подобных безосновательных утверждений типично для Тёрнера. Это американский ультраправый конспиролог, который ведёт свою авторскую радиопрограмму и одноимённый сайт. Тёрнер известен как сторонник неонацистских взглядов и отрицатель Холокоста. В 2009 году его арестовали за подстрекательство к насилию — на своём сайте Тёрнер призывал читателей „взять в руки оружие“ и использовать его против должностных лиц. Позже он угрожал трём судьям Апелляционного суда США в Чикаго. Во время расследования у Тёрнера изъяли оружие и боеприпасы, а в суде он утверждал, что работал информатором ФБР и действовал по их указаниям. В августе 2010 года публициста признали виновным и в декабре того же года приговорили к 33 месяцам тюремного заключения.

После выхода на свободу Тёрнер продолжил распространять конспирологические теории и фейки — например, он регулярно публиковал на своем сайте недостоверную информацию о пандемии COVID-19 и вакцинации. Активист не обошёл вниманием и полномасштабное российское вторжение в Украину — в частности, весной 2024 года он без ссылок на источники заявил, что на войне массово гибнут французские военные.

Таким образом, утверждение, что в ночь на 21 сентября в Киеве был уничтожен секретный штаб НАТО, не имеет под собой ни единого основания. Его первоисточник — сайт американского ультраправого конспиролога, а изложенная им информация ничем не подтверждается.

Итог: Неправда