Лица, недружественные президенту Лукашенко: белорусы за границей не могут заменить истекающие документы

4 сентября 2023 в Беларуси вышел президентский указ, согласно которому посольства и консульства РБ перестали выдавать белорусам паспорта, доверенности и прочие документы. Теперь белорусам нужно приехать в Беларусь, чтобы заменить просроченные документы. Этот указ создал неудобства для многих белорусов, особенно для тех, кто не может вернуться на родину из-за угрозы политического преследования. Катерина Гончаренко, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, расспросила белорусов Литвы, Польши и Грузии, как они справляются в новой ситуации.