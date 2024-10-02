Израильские военные вступили в наземные бои на юге Ливана, к границе направляются новые войска

„Силы коммандос, включая солдат из подразделения „Эгоз“, обнаружили и уничтожили боевые структуры „Хезболлы“… Войска в сотрудничестве с ВВС Израиля уничтожили террористов и ликвидировали террористическую инфраструктуру с помощью боеприпасов точного наведения и ближнего боя“, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Кроме того, в результате недавних авиаударов было уничтожено „более 150 объектов террористической инфраструктуры“, сообщили военные.

Ливанская армия подтвердила факт израильского вторжения. В сообщении, размещенном в социальных сетях, говорится, что израильские войска нарушили „голубую линию“ — контролируемую ООН границу, отделяющую Израиль и оккупированные Голанские высоты от Ливана, — продвинувшись примерно на 400 метров в южный Ливан.

Израильские войска „отступили через некоторое время“, говорится в сообщении.

По словам израильских военных, решение об отправке дополнительных подразделений принято из-за участившихся перестрелок между израильскими войсками и „Хезболлой“ в приграничном районе между Израилем и Ливаном.

Израильские военные заявили, что пехота и бронетанковые войска из 36-й дивизии, включая бригаду „Голани“, 188-ю бронетанковую бригаду и 6-ю пехотную бригаду, присоединяются к „локальным, целевым рейдам“ на объекты „Хезболлы“ в южном Ливане, которые начались в понедельник.

В среду утром ЦАХАЛ выпустил новое предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана.

Предупреждение, опубликованное в соцсетях представителем ЦАХАЛ Авишаем Адраи на арабском языке, появилось после сообщений о столкновениях на юге Ливана.

В предупреждении говорится, что израильские военные не намерены причинять вред жителям Ливана, и они должны немедленно эвакуироваться к северу от реки Авали, находящейся примерно в 50 км от границы с Израилем. Авали протекает севернее другой реки, Литани, считавшейся возможным рубежом наземной операции Израиля в Ливане. Литань находится примерно в 40 км от границы с Израилем.