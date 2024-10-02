Израильские военные вступили в наземные бои на юге Ливана, к границе направляются новые войска
Израильские военные ведут наземные бои на юге Ливана, говорится в новом заявлении ЦАХАЛ, в котором сообщается об операциях сразу в нескольких районах. Об этом сообщает BBC News Русская служба.
„Силы коммандос, включая солдат из подразделения „Эгоз“, обнаружили и уничтожили боевые структуры „Хезболлы“… Войска в сотрудничестве с ВВС Израиля уничтожили террористов и ликвидировали террористическую инфраструктуру с помощью боеприпасов точного наведения и ближнего боя“, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Кроме того, в результате недавних авиаударов было уничтожено „более 150 объектов террористической инфраструктуры“, сообщили военные.
Ливанская армия подтвердила факт израильского вторжения. В сообщении, размещенном в социальных сетях, говорится, что израильские войска нарушили „голубую линию“ — контролируемую ООН границу, отделяющую Израиль и оккупированные Голанские высоты от Ливана, — продвинувшись примерно на 400 метров в южный Ливан.
Израильские войска „отступили через некоторое время“, говорится в сообщении.
По словам израильских военных, решение об отправке дополнительных подразделений принято из-за участившихся перестрелок между израильскими войсками и „Хезболлой“ в приграничном районе между Израилем и Ливаном.
Израильские военные заявили, что пехота и бронетанковые войска из 36-й дивизии, включая бригаду „Голани“, 188-ю бронетанковую бригаду и 6-ю пехотную бригаду, присоединяются к „локальным, целевым рейдам“ на объекты „Хезболлы“ в южном Ливане, которые начались в понедельник.
В среду утром ЦАХАЛ выпустил новое предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана.
Предупреждение, опубликованное в соцсетях представителем ЦАХАЛ Авишаем Адраи на арабском языке, появилось после сообщений о столкновениях на юге Ливана.
В предупреждении говорится, что израильские военные не намерены причинять вред жителям Ливана, и они должны немедленно эвакуироваться к северу от реки Авали, находящейся примерно в 50 км от границы с Израилем. Авали протекает севернее другой реки, Литани, считавшейся возможным рубежом наземной операции Израиля в Ливане. Литань находится примерно в 40 км от границы с Израилем.
Сегодня утром на севере Израиля звучали сирены, предупреждавшие о приближающемся ракетном обстреле.
ЦАХАЛ объявлял тревогу в населенных пунктах вокруг Хайфы и Западной Галилеи, недалеко от границы Израиля с Ливаном. Позже израильские СМИ сообщили со ссылкой на ЦАХАЛ сообщили, что в среду утром из Ливана по северу Израиля было выпущено до 100 ракет.
Как отмечает редактор Би-би-си по Ближнему Востоку Себастьян Ашер, введение дополнительных израильских войск в Ливан говорит о том, что Израиль может выйти за рамки ограниченных операций в ходе своего наступления на „Хезболлу“.
До сих пор Армия обороны Израиля заявляла, что ее цель ограничивается уничтожением инфраструктуры ливанского ополчения в приграничной зоне, с тем, чтобы десятки тысяч израильтян смогли вернуться в свои дома на севере Израиля.
Израильская сторона заявила, что не планирует более масштабного наземного вторжения в Бейрут и другие ливанские города. За последние несколько часов Израиль нанес несколько ударов по южным пригородам Бейрута.
„Хезболла“ заявляет, что отразила израильскую наземную атаку и продолжает обстреливать Израиль ракетами.
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