Нефть из сумрака. Что собой представляет российский теневой флот?

Массив данных, послуживший основой для исследования, содержит информацию о маршрутах 2849 танкеров, 735 из которых принимали хотя бы один груз в российских портах. Данные получены в системах, предоставляющих доступ к информации AIS, глобальной системе трекинга судов. Корпус данных достаточно репрезентативен — эти танкеры перевозили в среднем 48 млн баррелей в день — около половины мировой нефтедобычи. Скорее всего, остальные объемы поступали на переработку по трубопроводам или дорожным транспортом.

Поэтому в тексте рассмотрены характеристики всех судов, обслуживавших российскую нефтеторговлю в первые девять месяцев 2024 года. Кроме того, эти суда сравниваются со всем мировым танкерным флотом в тот же период времени.

Цель этого текста — понять, насколько у нее это получилось. При этом нет особого смысла разбираться в оттенках серого, вычленяя теневую и белую часть флота, обеспечивающего российский нефтяной экспорт. Ведь в любом случае все эти пути продажи помогают России противостоять санкциям, обеспечивая ее доходами от нефти.

Четкого определения термина „теневой флот“ не существует — обычно под ним подразумеваются суда, хозяева и операторы которых сознательно нарушают западные санкции. И с конца 2022 года такой флот активно создавала Россия.

Но российские нефтедобытчики и нефтетрейдеры решили не подчиниться правилам и стали контрактовать танкеры и сопутствующие услуги за пределами Запада. Так сформировался теневой флот. При этом что он собой представляет — для многих до сих пор загадка. В этой статье мы ответим на вопросы, на каких судах теперь перевозится российская нефть и чем они отличаются от остального мирового танкерного флота.

В конце 2022 года Запад установил ценовой потолок для экспорта российской нефти, чтобы ограничивать выручку России от таких операций. Функционировать этот режим должен был через контроль над морской транспортировкой нефти и сопутствующими услугами: российским поставщикам давали право зафрахтовать или застраховать танкер лишь при продаже нефти на условиях, соответствующих режиму ценового потолка.

ITOPF — это отраслевая ассоциация, изучающая вопросы безопасности морской перевозки нефти. С начала 1970-х годов она собирает статистику по малым (до 50 баррелей), средним (до 5000 баррелей) и крупным (превышающим 5000 баррелей) разливам нефти. (Танкеры класса „Суэцмакс“ перевозят более миллиона баррелей нефти, или около 150 000 тонн, танкеры класса VLCC — почти в два раза больше.)

Допустим, у собственников танкеров могут быть коммерческие и производственные резоны сдавать их на металлолом, не дожидаясь полного износа, тогда как у владельцев круизных судов могут быть причины эксплуатировать свои суда подольше. Поэтому важно понять, есть ли прямая связь между возрастом танкера и вероятностью аварии с тяжелыми последствиями.

Взять, например, большие круизные суда. В 2024 году в море выходило 250 круизных судов тоннажем более 50 000 тонн. Самое маленькое из них — 220 метров длиной и 30 шириной, что сопоставимо с танкерами класса „Панамакс“. Крупнейшие сравнимы с танкерами класса „Суэцмакс“. Круизные суда, как и танкеры, перевозят высокоценный груз (людей), а их состоятельные клиенты, покупающие путевки, серьезно относятся к вопросам безопасности.

Для начала определимся с параметрами сравнения российского теневого и глобального танкерного флотов. В статьях про теневой флот часто подразумевается, что суда старше 15 лет мало подходят для перевозки грузов и их использование чревато авариями. Однако такие утверждения слабо подтверждаются состоянием дел в неполизитированных секторах морских перевозок.

Выбор судна для транспортировки партии нефти — это компромисс между готовностью рисковать, уровнем цен и соблюдением правил, меняющихся от региона к региону. Так что при сравнении надо принимать в расчет региональные различия — скорее всего, танкеры, работающие вне европейского рынка, будут заметно отличаться от тех, что заходят в порты Северо-Западной Европы.

Торговля и транспортировка нефти — непростой бизнес с низкой маржой. По крайней мере, в спокойные времена. Работающие в этом сегменте компании склонны экономить на затратах и в основном исполняют требования регуляторов и портовых властей в регионах своей работы, но редко тратятся на какие-то меры сверх этого.

Большинство объемов нефти подсанкционных стран перевозится танкерами, работающими с ними на оппортунистической основе, время от времени. Так что, по сути, теневой флот — это просто трудноотделимая часть глобального танкерного флота.

Однако статистика показывает, что танкеров, которые были бы полностью или почти полностью заняты в перевозках только для подсанкционных стран, крайне мало. Причем как для каждой страны по отдельности, так и для группы в целом. Почти нет танкеров, обслуживающих сразу, скажем, Россию и Иран. С куда большей вероятностью эти суда будут также перевозить грузы из других, не подпадающих под ограничительные меры государств.

Чтобы ответ на этот вопрос был утвердительным, нужно доказать, что существует значительная группа судов, перевозящих грузы подсанкционных стран либо на исключительной основе, либо в качестве основного занятия. Причем эта группа должна покрывать основные потребности таких стран в перевозках.

Получив базовые представления о том, что в мире судов можно считать юностью и старостью и насколько частыми и масштабными были разливы нефти в последние четверть века, мы можем приступить к основной задаче — анализу групп танкеров, перевозивших нефть в 2024 году.

Показательно, что две последние крупные аварии случились с достаточно молодыми танкерами Hebei Spirit (14 лет) и Sanchi (10 лет) и не были связаны с техническим состоянием этих судов. Так что какую-либо зависимость вывести невозможно.

По данным ITOPF , в последние 15 лет число разливов нефти из танкеров в объеме более 7 тонн (50 баррелей) не превышало десяти в год по всему миру — как в богатых регионах, так и в менее развитых, где работает более возрастной танкерный флот. С 2000 по 2023 год в мире было всего три действительно крупных разлива нефти из танкеров и 55 разливов поменьше (объемом более 5000 баррелей каждый). Незначительное число, учитывая, что нефть перевозится несколькими тысячами танкеров, совершающих пятизначное число рейсов.

Все последующие графики в этой статье — гистограммы, взвешенные на объемы перевозок. То есть они показывают долю объемов нефти, перевезенную на танкерах того или иного возраста. Доли в процентах обозначены на вертикальных шкалах, возраст танкеров — на горизонтальных, сумма всех долей всегда составляет 100%.

Для краткости будут упоминаться прилагательные типа „российский“ или „иранский“ флот, что означает лишь совокупность судов, работающих с грузами этих стран. Чаще всего такие суда несут флаги других государств и могут формально принадлежать компаниям из самых экзотических юрисдикций.

Сравнение танкеров, работающих с российскими и нероссийскими поставками, показывает: медианный возраст первых составляет 16 лет, вторых — 13. Отметим, что распределения далеки от хрестоматийных гауссовых или пуассоновых, и пользоваться такой метрикой стоит с осторожностью.

При этом бросается в глаза большое число пересечений между двумя популяциями. Танкеры, учтенные в красных столбиках, могут быть повторно учтены и в синих — если перевозили партию нефти из какой-то другой страны. Учитывая, что мы сравниваем именно возраст танкеров, такой подход кажется корректным.

Как соотносится возраст российских и остальных судов?

Для этого сопоставления интересно взять состав флотов, работающих с двумя другими крупнейшими экспортерами нефти — Саудовской Аравией и ОАЭ, — а также с Ираном — страной, которая десятилетиями находится под санкциями и давно использует различные средства их обхода.

Российский флот на 3–4 года старше того, что работает с арабскими странами Персидского залива. Но радикальных различий все-таки нет. Те же Саудовская Аравия и ОАЭ используют в том числе и более возрастные танкеры, чем российские. А Иран вообще не перевозит нефть на судах моложе 10 лет. Самая большая группа в его флоте — это суда возрастом от 22 до 24 лет. В то же время основа российского флота — суда моложе 20 лет, при этом заметная доля приходится на построенные 6–8 лет назад танкеры.