Новости России
05.10.2024, 09:10

Эстония заявила о необходимости плана блокады Финского залива для российских судов. Это действительно возможно?

 
Анна Тамм
Ракетный катер ВМФ Финляндии
Ракетный катер ВМФ Финляндии
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В интервью газете Helsingin Sanomat командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андруса Мерило отметил, что военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше ориентируется на морскую оборону и необходимо создать планы, которые позволят закрыть Финский залив для российских кораблей в целях безопасности.

Кремль незамедлительно ответил на это заявление, назвав его нарушением международного права. Специалист по международному праву из Тартуского университета Пьер Тевенен специально для RusDelfi прокомментировал эту ситуацию.

По словам специалиста, несмотря на всю напряженность между Россией, с одной стороны, и Финляндией и Эстонией, с другой, между странами по-прежнему сохраняется мир.

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