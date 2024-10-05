Эстония заявила о необходимости плана блокады Финского залива для российских судов. Это действительно возможно?

В интервью газете Helsingin Sanomat командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андруса Мерило отметил, что военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше ориентируется на морскую оборону и необходимо создать планы, которые позволят закрыть Финский залив для российских кораблей в целях безопасности.