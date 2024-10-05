05.10.2024, 09:10
Эстония заявила о необходимости плана блокады Финского залива для российских судов. Это действительно возможно?
ФОТО: | Delfi Meedia
В интервью газете Helsingin Sanomat командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андруса Мерило отметил, что военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше ориентируется на морскую оборону и необходимо создать планы, которые позволят закрыть Финский залив для российских кораблей в целях безопасности.
Кремль незамедлительно ответил на это заявление, назвав его нарушением международного права. Специалист по международному праву из Тартуского университета Пьер Тевенен специально для RusDelfi прокомментировал эту ситуацию.
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