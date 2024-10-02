Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

„Любой, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю“, — заявил министр. Об этом пишет Медуза.

По его словам, Гутерриш также не осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, и не предпринял никаких усилия для объявления движения террористической организацией.

Глава МИД Израиля заявил, что нынешний генсек ООН „останется пятном на истории“ организации, так как „поддерживает террористов, насильников и убийц“.

Вечером 1 октября после того, как Иран нанес ракетный удар по Израилю, Гутерриш опубликовал твит, в котором осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвал прекратить огонь. Ни Иран, ни Израиль он не упомянул.

Иран нанес 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции объявил, что военная операция стала ответом на убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера „Хизбаллы“ Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. По данным израильских СМИ, Иран выпустил по Израилю до 181 баллистической ракеты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран „совершил большую ошибку и заплатит за это“.

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