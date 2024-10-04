Сделано наспех: эстонский дизайнер предлагает улучшить обложку учебника эстонского языка с помощью искусственного интеллекта

В этом году издательство Avita выпустило к сентябрю учебник для дошкольников и учеников 1 класса. Видно, что дизайн обложек делался в скоростном режиме - судя по всему, сроки были сжаты и нужно было успеть именно к началу учебного года. Мы решили попробовать улучшить дизайн, обратившись к помощи искусственного интеллекта. За основу были взяты те же исходные данные.

На коллаже показаны основные элементы обложки.

В обложке этого учебника есть несколько композиционных ошибок в иерархии, не до конца проставлены акценты, можно было отдельно выделить то, что это - первая часть. Композиция расположена по левому краю вместе с иллюстрацией.

Нет четкого указания для кого этот учебник подойдет, нужно вчитываться в дополнительные материалы. Да, есть приписка, что это - материал для изучающих эстонский язык как второй, но нет возрастной группы, на которую рассчитан учебник.

Это - моменты, связанные собственно с дизайном обложки. Но давайте перейдет к иллюстрации и посмотрим, как мог бы улучшиться учебник, если бы над ним поработал искусственный интеллект.

Данные изображения были сделаны максимально похожими на персонажей в современном рисованном стиле комиксов. Они приближены к персонажам на исходной обложке, и их можно использовать в учебных материалах дальше, ведя повествование от их лица. На генерацию изображений в нейросети было потрачено 3 минуты, что ускоряет работу в несколько раз. Если бы эти изображения рисовал иллюстратор, то процесс бы занял минимум 30 минут на одного персонажа.

Что мы имеем в итоге? Дизайн упрощен, расставлены акценты, поправлена композиция и за основу взято равнение по центру, вся важная информация сразу бросается в глаза. И конечно, иллюстрация стала более яркой.

Текст подготовила Зоя Паю, дизайнер и основатель kalinadesign (kalina.ee).

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