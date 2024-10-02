Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой

Федеральный суд не увидел ошибок в решении CAS о дисквалификации Валиевой, отмечает „РИА Новости“.

Сторона Валиевой должна оплатить судебные издержки и компенсировать расходы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному союзу конькобежцев (ISU) — в сумме 23 тыс. швейцарских франков (€24,5 тыс.), передает РБК.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.

Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золотого командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.

Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

Федеральный суд Швейцарии был последней инстанцией, где Валиева могла оспорить дисквалификацию.

С конца июля Валиева начала выступать в шоу Татьяны Навки „Руслан и Людмила“.

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