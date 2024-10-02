02.10.2024, 18:54
Кто вы, härra Purga? Что стоит знать о карьере спецпредставителя в Ида-Вирумаа и его вкладе в регион
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 1 октября, стало известно, что Яанус Пурга (56 лет) покинул пост представителя правительства в Ида-Вирумаа. RusDelfi вспомнил ключевые факты о его карьере и роли в регионе, которые стоит знать.
Яанус Пурга родился в 1968 году в Тарту. Окончил гимназию Якоба Вестхольма в Таллинне и получил образование в Таллиннском техническом университете в области технологии, связанной с охраной окружающей среды. Он также проходил обучение в США в сфере управления.
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