Кто вы, härra Purga? Что стоит знать о карьере спецпредставителя в Ида-Вирумаа и его вкладе в регион

Яанус Пурга родился в 1968 году в Тарту. Окончил гимназию Якоба Вестхольма в Таллинне и получил образование в Таллиннском техническом университете в области технологии, связанной с охраной окружающей среды. Он также проходил обучение в США в сфере управления.

Работал на метеостанции в Сырве, на складе в Tallinna Kaubamaja и на мебельной фабрике Standard. А затем – долгое время в промышленном секторе. В течение 16 лет Пурга занимал должность члена правления предприятия Viru Keemia Grupp (VKG) – одного из крупнейших мировых производителей сланцевого масла.