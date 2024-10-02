Кандидат в президенты МОК пообещал восстановить членство России в международном спорте

„Вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской Хартии, заявив о необходимости „работать очень настойчиво“, чтобы „немедленно“ восстановить членство России в Международном олимпийском комитете после ее возвращения к соответствию Хартии, и прикрыв свои слова тем, что МОК якобы не должен „занимать сторон“ в конфликтах, а российская агрессия является лишь одним из „сорока с лишним“ вооруженных конфликтов в мире“.

„Министерство молодежи и спорта Украины и Министерство иностранных дел Украины возмущены высказываниями вице-президента Международного олимпийского комитета и кандидата на пост президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего относительно возможного возвращения Российской Федерации в международное спортивное сообщество“, — говорится в заявлении.

На выступление Самаранча отреагировали совместным заявлением Министер иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также Министер молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

64-летний испанец является сыном бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча, который занимал эту должность с 1980 по 2001 год. Самаранч-младший — один из семи кандидатов на пост президента, который освободится после отставки Томаса Баха после летних Олимпийских игр в Париже. Новый президент будет избран в марте, а его срок полномочий начнется с июня.

„Мы не принимали чью-либо сторону. Если поступать таким образом, то вы исключаете другую сторону, являющуюся частью этого мира“, — сказал Самаранч.

Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что санкции Международного олимпийского комитета против России были введены не за вторжение в Украину, а за несоблюдение „олимпийского перемирия“.

Хуан Антонио Самаранч-младший, кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета, выразил надежду на скорейшее пересмотрение вопроса о реинтеграции Олимпийского комитета России. Он отметил, что Россия была отстранена из-за нарушения олимпийского перемирия в 2022 году и продолжает грубо нарушать Олимпийскую хартию. Однако, по его словам, как только причины для отстранения будут устранены, потребуется значительная работа для восстановления отношений с Россией, передает AFP.

„Считаем, что такие заявления свидетельствуют о недостаточной осведомленности вице-президента МОК о российской агрессии или его желании оправдывать агрессора, что несовместимо со стремлением занять пост президента МОК. Лидер олимпийского движения должен придерживаться принципов мира, справедливости и уважения международного права“.

„Напомним, что санкции, изоляция и приостановление России от международных спортивных мероприятий произошли в ответ на неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину и злодеяния, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны“.

„В настоящее время ни одна из причин не изменилась, ведь Россия так и не прекратила агрессии и зверств. Жестокая война против Украины продолжается и уже привела к гибели тысяч мирных украинцев, в частности более 500 украинских спортсменов и тренеров, повреждения и разрушения более 500 спортивных объектов в Украине, включая 16 базами олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки“.

„На фоне продолжающейся кровавой войны против Украины, чиновники, представляющие российский спорт продолжают агрессивную риторику и демонстрируют полное нежелание России придерживаться принципов мира и уважения. Это еще одно подтверждение общеизвестного факта, что спорт во враждебной стране является продолжением государственной политики и используется российскими властями как инструмент пропаганды войны и гибридного влияния“.

„Поэтому любые предложения о возможном возвращении российских спортсменов в международное спортивное сообщество неприемлемы для Украины и не подлежат обсуждению. Напоминаем, что олимпийское движение основано на принципах мира, уважения и взаимопонимания между народами. Исходя из этого, что предложения по возвращению России к международным соревнованиям без выполнения ею соответствующих обязательств и завершения агрессии против Украины подрывают эти принципы“.

„Призываем МОК и его членов не изменять олимпийским ценностям и ни в коем случае не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, пока продолжается российская агрессия против Украины. Мы требуем сохранить и усилить действующие санкции против спортивных организаций России и Беларуси, а также граждан этих стран“.

„Выражаем искреннюю благодарность международному сообществу за поддержку Украины в это сложное время и рассчитываем на дальнейшую солидарность в борьбе за мир и справедливость“.

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