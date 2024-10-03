Бизнесмен: из-за автоналога временно замедлится обновление автопарков эстонских компаний

По словам Вахтера, компании, чья деятельность базируется на оперировании меньшим или большим автопарком, начинают оптимизировать свои автопарки и стараются обходиться как можно меньшим количеством средств, чтобы сэкономить затраты. „Те, у кого есть возможности, сделают необходимые шаги уже в этом году, и, по крайней мере, до третьего квартала следующего года будут привыкать к переменам, чтобы дальнейшие бизнес-решения принимать более взвешенно“, - прокомментировал Маттиас Вахтер.

По его словам, автомобильный налог определенно повлияет на продажу коммерческих автомобилей, поскольку некоторые бизнес-клиенты также присматриваются к вторичному рынку, что, в целом, может означать замедление обновления автопарков Эстонии.

По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей, продажи новых автомобилей во всем Евросоюзе снизились, но оптимизма добавляет тот факт, что если средний по ЕС спад составил в августе более 18%, то спад на эстонском рынке был одним из самых маленьких – менее 5%. Для сравнения, продажи новых автомобилей в Латвии снизились на 14%, а в Литве – на 7%.

„Налоговая нагрузка на наших предпринимателей увеличивается, цены меняются, но в то же время колебания состояния экономики — это повседневная реальность для предпринимателей, с которой им приходится сталкиваться. Последние экономические прогнозы были скорректированы в сторону понижения, но в то же время мы вышли из двухлетней рецессии, и все стороны видят, что эта тенденция сохранится даже после принятия нового налогового пакета. Это обнадеживает“, — сказал Вахтер.