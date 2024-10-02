Спасательный департамент: в Нарве слышны сирены из России(9)
Сегодня с 10:30 в Нарве звучали сирены. Спасательный департамент подтверждает, что с эстонской стороны сирены не звучат.
„Нам известно, что с российской стороны проводятся испытания системы сирен и учения. Департаменту полиции и пограничной охраны известно, что испытания сирен проводились и в прошлом“, - сообщил Спасательный департамент.
До конца этого года системой оповещения на основе сирен в Эстонии будут оборудованы 22 населенных пункта, в основном в районных и сельских центрах и крупных городах, таких как Нарва. О систематическом тестировании сирен будет заранее объявлено Спасательным департаментом. В будущем система сирен в Эстонии будет тестироваться регулярно.
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