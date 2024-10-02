Новости Ида-Вирумаа
02.10.2024, 11:50

Спасательный департамент: в Нарве слышны сирены из России

 (9)
ФОТО: Narva Linnavalitsus

Сегодня с 10:30 в Нарве звучали сирены. Спасательный департамент подтверждает, что с эстонской стороны сирены не звучат.

„Нам известно, что с российской стороны проводятся испытания системы сирен и учения. Департаменту полиции и пограничной охраны известно, что испытания сирен проводились и в прошлом“, - сообщил Спасательный департамент.

До конца этого года системой оповещения на основе сирен в Эстонии будут оборудованы 22 населенных пункта, в основном в районных и сельских центрах и крупных городах, таких как Нарва. О систематическом тестировании сирен будет заранее объявлено Спасательным департаментом. В будущем система сирен в Эстонии будет тестироваться регулярно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии