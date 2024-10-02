В Болгарии таксист заехал на стадион во время футбольного матча
Болгарский таксист случайно заехал на стадион во время матча чемпионата страны по футболу между столичными клубами „Септември“ и „ЦСКА 1948“ (1:1).
На 76-й минуте матча внутри стадиона „Драгалевци“ неожиданно появилось желтое такси. Один из сотрудников стадиона подошел к таксисту и у углового флага объяснил, как ему выехать обратно. Курьезный эпизод попал в прямую трансляцию матча, сообщает Sportmail.
Стадион „Драгалевци“, вмещающий полторы тысячи человек, находится в одноименном районе на окраине Софии, где расположено большое количество частных домов и коттеджей. Вероятно, таксист заехал на стадион из-за ошибки навигатора, который проложил маршрут через территорию спортивного комплекса.
„Септември“ занимает в турнирной таблице чемпионата Болгарии предпоследнее, 15-е место. „ЦСКА 1948“ располагается на седьмой строчке.
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