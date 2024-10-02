Эстонский пловец начал тренировки в Испании с чемпионом мира: „Условия значительно лучше, чем в Эстонии“

„Условия здесь намного лучше, чем в Эстонии. Есть как короткий, так и длинный бассейн, тренажёрные залы — всё, что нужно спортсмену высокого уровня“, — пояснил 23-летний Алекс Ахтиайнен своё решение о тренировках в Испании, пишет Õhtuleht.

„Цель — стать лучше и развиваться как физически, так и психологически“, — заявил Алекс Ахтиайнен, который получил возможность тренироваться в Испании благодаря связям своего эстонского тренера Владимира Лабзина.

На соревнованиях в Испании восходящая звезда из Тамсалу, Алекс Ахтиайнен, будет представлять клуб Natació Terrassa. Его тренером станет Рауль Навалон, который также тренирует чемпиона мира Уго Гонсалес де Оливейра.

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