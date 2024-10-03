„Это не в интересах пациента“. Медицинские учреждения выступают против высоких страховых платежей

Реализация нового закона продвигалась со скрипом. Первоначально предполагалось, что он вступит в силу этим летом, но затем срок был перенесен на ноябрь. Страховые компании не очень заинтересованы в предоставлении этой услуги, поскольку медицина — непростая сфера. В сентябре случился неприятный сюрприз: Seesam и BTA решили прекратить предложение услуги, и на рынке остался только PZU Kindlustus. Медучреждения теперь боятся, что компания-монополист сдерет с них семь шкур.