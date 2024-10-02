Битва за сердце Америки: о чем спорили на дебатах кандидаты в вице-президенты Джей Ди Вэнс и Тим Уолз

Губернатор Миннесоты Тим Уолз — школьный учитель и тренер футбольной команды. Ему 60 лет, значительную часть жизни он прожил в сельской местности и маленьких городах. В предвыборной кампании демократов его роль — убеждать белых избирателей из консервативных и сельских частей страны, которые не хотят голосовать за Трампа, но сомневаются и в Харрис, женщине ямайско-индийского происхождения из ультралиберной Калифорнии.

Именно этот важнейший для исхода выборов регион представляют, формально и символически, оба кандидата в вице-президенты.

Это регион объединяет 12 штатов с населением около 70 млн человек, и политически он крайне разнообразен. В нем есть форпосты крайнего консерватизма и центры леволиберальной Америки.

Ключевые колеблющиеся штаты, чьи голоса могут решить исход выборов, особенно Висконсин и Мичиган , находятся на Среднем Западе, известном как сердце страны (Heartland).

Последние соцопросы показывают, что в ключевых колеблющихся штатах кандидаты идут нога в ногу. Формальное преимущество Харрис настолько невелико, что некоторые социологи называют его статической погрешностью.

Дебаты кандидатов в вице-президенты — не самое важное событие предвыборного цикла, которое больше интересует политиков и журналистов, чем простых американцев. Но любое событие приобретает вес, когда исходы выборов остаются настолько непредсказуемыми.

Уолз же убедительно представлял сильные стороны демократической платформы — их позицию в области здравоохранения и абортов, он также говорил об отказе Трампа признать итоги выборов в 2020 году.

Вэнс увереннее говорил о важных для кампании Трампа вопросах — инфляции, экономики и нелегальной миграции.

В отличии от дебатов Дональда Трампа сначала с Джо Байденом, а затем с Камалой Харрис, оба кандидата воздержались от личных атак друг на друга. Об этом пишет BBC News Русская служба .

Младший сенатор от Огайо 40-летний Джеймс Дэвид Вэнс, предпочитающий инициалы Джей Ди, известен прежде всего как автор мемуаров Hillbilly Elegy (можно перевести как „Элегия деревенщины“). Это портрет его родного городка в Огайо как места, охваченного бедностью, насилием, наркотической зависимостью и тунеядством. Книга вышла в 2016 году и стала бестселлером. Многие либералы увидели в ней ответ на мучивший их в тот год вопрос: что их соотечественники нашли в Трампе?

Но в политику Вэнс пришел уже как сторонник Трампа и был избран сенатором в 2022 году от Республиканской партии.

Кому из них удалось убедительнее представить Средней Запад?

Первые опросы говорят о том, что это была ничья: 42% зрителей телеканала CBS, который принимал дебаты, посчитали победителем Вэнса, 41% — Уолза. Ряд независимых наблюдателей назвал выступление Вэнса более убедительным.

В первую очередь у него получилось раз за разом возвращаться к теме нелегальной миграции, которая достигла рекордных показателей в правление Байдена. Он также много говорил об инфляции и вопросах экономики.

Это вопросы, в которых избиратели больше доверяют Трампу, чем Харрис. Но Трамп не сумел раскрыть эти темы — на дебатах он попал в расставленную Харрис ловушку и сравнивал, чьи митинги посещает больше людей.

Вэнс при этом не только защищал Трампа, но и в общих чертах представил критику экономической политики США последних десятилетий, которую развивает еще несколько молодых сенаторов-республиканцев, таких как Том Коттон и Джош Хоули.