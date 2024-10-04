04.10.2024, 09:50
ГРАФИК | Центр госрезерва ищет магазины, готовые работать в кризисных ситуациях. Смотрите, где они будут находиться!
ФОТО: | Delfi Meedia
Центр государственного резерва (EVK) в рамках государственного тендера ищет первый 61 продуктовый магазин, чтобы оснастить их генераторами электроэнергии для работы в кризисной ситуации.
По словам руководителя по коммуникации EVK Мартина Яшко, первый этап сети кризисных магазинов будет завершен не позднее конца 2025 года. В ближайшие два с половиной года планируется сделать устойчивыми к кризису 110 продуктовых магазинов и магазинов повседневного спроса по всей Эстонии.
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