ГРАФИК | Центр госрезерва ищет магазины, готовые работать в кризисных ситуациях. Смотрите, где они будут находиться!

По словам руководителя по коммуникации EVK Мартина Яшко, первый этап сети кризисных магазинов будет завершен не позднее конца 2025 года. В ближайшие два с половиной года планируется сделать устойчивыми к кризису 110 продуктовых магазинов и магазинов повседневного спроса по всей Эстонии.