За рубежом
02.10.2024, 18:18

„Теперь Израиль уничтожит иранскую ядерную установку, порты и нефтеперерабатывающие заводы“. Каким может быть ход войны, полыхающей на Ближнем Востоке?

 
Израильские танки
Израильские танки
ФОТО: Baz Ratner | AP

„Иран сильно рискует“, - предупреждает военный эксперт.

Армия обороны Израиля сообщила, что из Ирана в сторону Израиля 1 октября были выпущены ракеты. По всему Израилю была объявлена ​​воздушная тревога. По данным израильской газеты „Едиот Ахронот“, в направлении Израиля было запущено 100 баллистических и крылатых ракет. ABC News со ссылкой на источники пишет, что израильские военные ожидали в общей сложности 240-250 ракет, которые были выпущены по трем израильским авиабазам и штаб-квартире Моссада. Ранее издание Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что Иран может атаковать Израиль в ближайшем будущем.

Новости о возможном нападении Ирана появились после того, как вечером 30 сентября Израиль начал вторжение в Ливан. Израильская армия объявила о начале „ограниченных наземных атак, основанных на точных разведданных“, против объектов и инфраструктуры „Хезболлы“ на юге Ливана.

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