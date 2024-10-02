02.10.2024, 18:18
„Теперь Израиль уничтожит иранскую ядерную установку, порты и нефтеперерабатывающие заводы“. Каким может быть ход войны, полыхающей на Ближнем Востоке?
ФОТО: | AP
„Иран сильно рискует“, - предупреждает военный эксперт.
Армия обороны Израиля сообщила, что из Ирана в сторону Израиля 1 октября были выпущены ракеты. По всему Израилю была объявлена воздушная тревога. По данным израильской газеты „Едиот Ахронот“, в направлении Израиля было запущено 100 баллистических и крылатых ракет. ABC News со ссылкой на источники пишет, что израильские военные ожидали в общей сложности 240-250 ракет, которые были выпущены по трем израильским авиабазам и штаб-квартире Моссада. Ранее издание Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что Иран может атаковать Израиль в ближайшем будущем.
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