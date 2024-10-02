За рубежом
02.10.2024, 18:18

“Израиль уничтожит иранскую ядерную установку, порты и нефтеперерабатывающие заводы“. Каким может быть ход крупной войны, бушующей на Ближнем Востоке?

 
Израильские танки
Израильские танки
ФОТО: Baz Ratner | AP

„Иран сильно рискует“, - предупреждает военный эксперт.

1 октября из Ирана в сторону Израиля было выпущено 100 баллистических и крылатых ракет. По всему Израилю была объявлена ​​воздушная тревога. ABC News со ссылкой на источники пишет, что израильские военные ожидали в общей сложности 240-250 ракет, которые были выпущены по трем израильским авиабазам и штаб-квартире Моссада.

Новости о возможном нападении Ирана появились после того, как вечером 30 сентября Израиль начал вторжение в Ливан. Израильская армия объявила о начале „ограниченных наземных атак, основанных на точных разведданных“, против объектов и инфраструктуры „Хезболлы“ на юге Ливана.

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