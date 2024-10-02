“Израиль уничтожит иранскую ядерную установку, порты и нефтеперерабатывающие заводы“. Каким может быть ход крупной войны, бушующей на Ближнем Востоке?

1 октября из Ирана в сторону Израиля было выпущено 100 баллистических и крылатых ракет. По всему Израилю была объявлена ​​воздушная тревога. ABC News со ссылкой на источники пишет, что израильские военные ожидали в общей сложности 240-250 ракет, которые были выпущены по трем израильским авиабазам и штаб-квартире Моссада.