„Израиль уничтожит иранские порты и нефтеперерабатывающие заводы“. Война на Ближнем Востоке может охватить весь регион?

Армия обороны Израиля сообщила, что из Ирана в сторону Израиля 1 октября были выпущены ракеты. По всему Израилю была объявлена ​​воздушная тревога. По данным израильской газеты „Едиот Ахронот“, в направлении Израиля было запущено 100 баллистических и крылатых ракет. ABC News со ссылкой на источники пишет, что израильские военные ожидали в общей сложности 240-250 ракет, которые были выпущены по трем израильским авиабазам и штаб-квартире Моссада. Ранее издание Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написало, что Иран может атаковать Израиль в ближайшем будущем.