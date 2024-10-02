02.10.2024, 18:18
„Израиль может зайти слишком далеко, за его спиной стоят США“. Война на Ближнем Востоке достигла точки невозврата?
ФОТО: | AP
„Иран сильно рискует“, - предупреждает военный эксперт.
1 октября из Ирана в сторону Израиля было выпущено 100 баллистических и крылатых ракет. По всему Израилю была объявлена воздушная тревога. ABC News со ссылкой на источники пишет, что израильские военные ожидали в общей сложности 240-250 ракет, которые были выпущены по трем израильским авиабазам и штаб-квартире Моссада.
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