Российская армия захватила Угледар — „город-крепость“ ВСУ. Почему ВСУ не удалось удержать позиции? И чем грозит потеря города?

Падение одной из самых известных „крепостей“ ВСУ имеет важное символическое значение. И хотя захват города не несет немедленных угроз украинской обороне в Донбассе, в перспективе его потеря может привести к тяжелым для ВСУ последствиям. Об этом пишет “Медуза“.

Что известно о штурме Угледара?

Российские войска, составленные в основном из соединений Восточного военного округа, за несколько месяцев тяжелых боев подошли к Угледару с северо-востока: там ВС РФ проломили оборону соседних украинских бригад, пытавшихся удержать дорогу Константиновка — Угледар.

Затем были захвачены два важнейших узла обороны к северу от города — шахты „Южнодонбасская-1“ и „Южнодонбасская-3“.

В сентябре перешли в наступление российские войска и к западу от Угледара, быстро захватившие село Пречистовка. С этого момента город находился почти в полном окружении. С основными силами его защитников связывала лишь простреливаемая в том числе из противотанковых ракетных комплексов (они работают лишь в условиях прямой видимости цели) дорога на Богоявленку.

Даже в таких условиях командование ВСУ не отдало приказ на отход защитников Угледара немедленно: они продержались в городе еще неделю. Российские войска начали штурм с восточной стороны в 20-х числах сентября, а 30-го вышли и на западную окраину. Вероятно, к этому моменту защитники все же покинули Угледар — по крайней мере на видео, опубликованных российскими источниками 30 сентября и 1 октября, нет никаких указаний на бои в городе. ВС РФ обошли Угледар и вывесили флаги на многоэтажках и административных зданиях.

Чем был так важен Угледар?

Изначально город был важной крепостью, прикрывавшей подступы к логистическим центрам обороны южной части Донбасса, прежде всего городу Курахово. ВС РФ могли захватить его еще в марте 2022 года, но тогда на это, вероятно, не было сил. Пустующие многоэтажки в итоге были заняты подошедшими украинскими войсками, которые начали минировать местность вокруг и готовить город к обороне.