Российская армия захватила Угледар — „город-крепость“ ВСУ. Почему ВСУ не удалось удержать позиции? И чем грозит потеря города?
Российские войска захватили город Угледар на юго-западе Донецкой области. Бои за населенный пункт посреди степи шли с конца марта 2022 года. Тогда в город на линии фронта зашли части Вооруженных сил Украины (ВСУ). После украинская оборона, ядром которой была 72-я механизированная бригада, выдержала несколько крупных штурмов Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако осенью 2024 года несколько сотен бойцов бригады, остававшихся в Угледаре (остальные пытались удержать последнюю дорогу, ведущую из города на северо-запад), были вынуждены покинуть позиции под угрозой окружения.
Падение одной из самых известных „крепостей“ ВСУ имеет важное символическое значение. И хотя захват города не несет немедленных угроз украинской обороне в Донбассе, в перспективе его потеря может привести к тяжелым для ВСУ последствиям. Об этом пишет “Медуза“.
Что известно о штурме Угледара?
Российские войска, составленные в основном из соединений Восточного военного округа, за несколько месяцев тяжелых боев подошли к Угледару с северо-востока: там ВС РФ проломили оборону соседних украинских бригад, пытавшихся удержать дорогу Константиновка — Угледар.
Затем были захвачены два важнейших узла обороны к северу от города — шахты „Южнодонбасская-1“ и „Южнодонбасская-3“.
В сентябре перешли в наступление российские войска и к западу от Угледара, быстро захватившие село Пречистовка. С этого момента город находился почти в полном окружении. С основными силами его защитников связывала лишь простреливаемая в том числе из противотанковых ракетных комплексов (они работают лишь в условиях прямой видимости цели) дорога на Богоявленку.
Даже в таких условиях командование ВСУ не отдало приказ на отход защитников Угледара немедленно: они продержались в городе еще неделю. Российские войска начали штурм с восточной стороны в 20-х числах сентября, а 30-го вышли и на западную окраину. Вероятно, к этому моменту защитники все же покинули Угледар — по крайней мере на видео, опубликованных российскими источниками 30 сентября и 1 октября, нет никаких указаний на бои в городе. ВС РФ обошли Угледар и вывесили флаги на многоэтажках и административных зданиях.
Чем был так важен Угледар?
Изначально город был важной крепостью, прикрывавшей подступы к логистическим центрам обороны южной части Донбасса, прежде всего городу Курахово. ВС РФ могли захватить его еще в марте 2022 года, но тогда на это, вероятно, не было сил. Пустующие многоэтажки в итоге были заняты подошедшими украинскими войсками, которые начали минировать местность вокруг и готовить город к обороне.
Без захвата Угледара продвижение с юга было невозможно: город находится на высоте и полон многоэтажных зданий, благодаря чему местность (почти исключительно — голая степь) просматривается из него на много километров. Кроме того, наблюдательные пункты и операторы дронов ВСУ располагались в высотных зданиях соседних шахт. А подвалы многоэтажек и шахты служили надежным укрытием для пехоты.
При этом уже в 2022 году российское командование осознало, что „крепость Угледар“ не только сдерживает российское наступление, но и мешает логистике ВС РФ на всем юге Украины. К востоку от Угледара проходила железная дорога Донецк — Волноваха — Мариуполь, которая после захвата двух последних городов полностью попала в руки России и могла быть использована как альтернатива доставки грузов на оккупированный юг Украины через Крым. После повреждения железнодорожной части Крымского моста 8 октября 2022 года этот маршрут стал особенно актуальным.
Однако восстановить железную дорогу и тем более движение по ней не представлялось возможным — к востоку от Угледара фронт находился всего в трех-пяти километрах от нее. Тогда командование ВС РФ начало готовить силы для захвата города.
Зимой 2022-2023 годов мощный штурм подразделений Восточного военного округа, в том числе двух бригад морской пехоты Тихоокеанского флота был отражен ВСУ. Российские войска понесли большие потери: особенно пострадала наступавшая через минные поля бронетехника мотострелковых подразделений, которая должна была атаковать на флангах группировки. Она состояла из морпехов, пробивавшихся к южной окраине Угледара через дачный поселок. В итоге морские пехотинцы из 155-й бригады не получили помощи на флангах, из-за чего провалилось снабжение их передовых частей в дачах на окраине Угледара. После нескольких недель боев остатки штурмовых групп были вынуждены отойти на исходные позиции в соседних селах Никольское и Павловка.
После провала штурма логистическая проблема была решена радикально — Россия за год построила новую железную дорогу из Ростовской области в Волноваху. Кроме того, российские войска, наступающие из Авдеевки, в начале осени 2024 года вышли в район севернее Курахово и теперь готовятся атаковать этот логистический центр с разных — но пока не с южного, угледарского — направлений.
Таким образом реальная значимость „крепости Угледар“, как она понималась в 2022 и 2023 годах, снизилась. Однако это не значит, что российские войска не могут воспользоваться захватом города в своих дальнейших операциях.
Чем угрожает захват Угледара Украине?
Войска, оборонявшие Угледар и северные подступы к нему (72-я механизированная и 79-я десантно-штурмовые бригады) отходят на позиции севернее города (от Богоявленки до окраины захваченной ВС РФ Константиновки). Там они могут снова использовать любимую тактику — поражать российские войска, пытающиеся преодолеть километры открытой степи. Устойчивость обороны зависит от состояния украинских войск, которые только что потерпели поражение, не хотели покидать безнадежные позиции до последнего и вынуждены были отходить из Угледара и соседних сел и шахт под огнем ВС РФ.
Но еще хуже дела обстоят к западу от города, где в районе захваченной российскими войсками Пречистовки держат оборону относительно слабые части ВСУ. Через их позиции ВС РФ могут начать наступление на другую „крепость“ — Великую Новоселку. Российские войска уже наступают на нее с юга, а вскоре могут усилить нажим и с востока. Между тем, Великая Новоселка — важный укрепленный район на границе Донецкой и Запорожской областей, потеря которого может резко ухудшить положение ВСУ уже в Запорожской области.
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