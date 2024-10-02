За рубежом
02.10.2024, 09:35

Возле посольства Израиля в Дании произошли два взрыва

 
Denmark Israel Embassy
Denmark Israel Embassy
ФОТО: Emil Helms | AP

В Копенгагене в районе, где расположено посольство Израиля, произошли два взрыва, сообщила полиция. По ее данным, в результате взрывов никто не пострадал, передает „Медуза“.

Связь с взрывов с посольством Израиля выясняется, пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции Копенгагена.

Более подробную информацию о произошедшем и ходе расследования полиция обещает сообщить позднее.

Посольство Израиля пока никак не прокомментировало сообщения о взрывах.

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