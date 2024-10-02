Эстонский бильярдист впервые поднялся на третью строчку мирового рейтинга

Лидером мирового рейтинга остается немец Джошуа Филлер, на втором месте грек Александр Казакис. Еще один эстонский спортсмен, чемпион Европы и мира среди юниоров 2022 года Карл Гнадеберг занимает 151-е место в мировом рейтинге, пишет Rus.err.ee.

Грабе уже много лет входит в число лидеров мирового бильярда. В последние шесть лет он стабильно входил в ТОП-20, но до этого ни разу не поднимался в тройку лучших.

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