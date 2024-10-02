Лига чемпионов: „Арсенал“ победил ПСЖ, „Барселона“ разгромила „Янг Бойз“, а „Боруссия“ забила 7 голов „Селтику“

Французский „Брест“ уверенно победил в гостях „РБ Зальцбург“ со счётом 4:0. Два мяча забил Абдалла Сима, а ещё по одному добавили Махди Камара и Перейра Лаже. Эта победа стала второй для „Бреста“ в Лиге чемпионов, после победы над „Штурмом“ 2:1 в первом туре.

В другом матче „Штутгарт“ и пражская „Спарта“ сыграли вничью 1:1.

„Штутгарт“ открыл счёт на 7-й минуте благодаря голу Энцо Мийо в матче против пражской „Спарты“, но финский полузащитник Каан Кайринен сравнял счёт в середине первого тайма, обеспечив итоговую ничью для чешской команды.

В центральном матче дня лондонский „Арсенал“ принимал „ПСЖ“ в поединке испанских тренеров. Команда Микеля Артеты одержала победу над подопечными Луиса Энрике со счётом 2:0. Голы за „Арсенал“ забили Кай Хаверц на 20-й минуте и Букайо Сака на 35-й минуте.

ПСЖ начал текущий евросезон с победы 1:0 над „Жироной“, в то время как „Арсенал“ в первом туре сыграл 0:0 с „Аталантой“ на выезде.

В Германии „Байер“ из Леверкузена встречался с итальянским грандом „Миланом“. Леверкузенский клуб одержал победу 1:0 благодаря голу Виктора Бонифейса на 51-й минуте и продолжил свою победную серию.

В первом туре „Байер“ разгромил „Фейеноорд“ со счётом 4:0, в то время как „Милан“ остаётся без очков после поражения от „Ливерпуля“ 1:3 на домашнем поле.

„Барселона“ одержала крупную победу над швейцарским „Янг Бойз“, разгромив соперников со счётом 5:0. Два гола на счету Роберта Левандовского, а также отличились Рафинья и Мартинес. На 81-й минуте автогол забил игрок „Янг Бойз“ Камара.

В другом матче „Боруссия“ Дортмунд разгромила шотландский „Селтик“ с результатом 7:1. Хет-трик оформил Карим Адейеми, два гола забил Серу Гирасси, а также по разу отличились Джан и Феликс Нмеча. Единственный гол у „Селтика“ забил Дайдзен Маэда.

Чемпион Англии „Манчестер Сити“ уверенно одолел братиславский „Слован“ в гостевом матче со счётом 4:0. Голы забили Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.