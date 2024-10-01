ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (951-й день) | Die Zeit: Шольц намерен позвонить Путину

Войска РФ в ночь на 1 октября атаковали Украину 31 беспилотниками типа „Шахед“, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Украинские военные сбили 29 дронов в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Еще три беспилотника, как утверждает ВСУ, в результате противодействия РЭБ „локационно потеряны“ — по предварительным данным, без последствий. Вероятно, они упали, но где именно, не уточняется.

Никопольский район Днепропетровской области оказался под ударами российских войск минувшим вечером и ночью, сообщил глава региона Сергей Лысак. В результате обстрелов в Марганецкой общине были повреждены три многоэтажных дома. По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела в Никопольском районе также был поврежден пятиэтажный дом.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении четверых из восьми своих заместителей. Речь идет об увольнении Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган.

Украина может наносить удары по территории России оружием собственного производства. Для этого Киеву не нужно разрешение Вашингтона, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он напомнил, что ранее США разрешили Украине наносить ответные удары американским оружием по российским целям на приграничных территориях. „Если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов через границу по российским целям, которые осуществляют атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты“, — добавил он.