ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (951-й день) | Die Zeit: Шольц намерен позвонить Путину
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на 1 октября и утром
Войска РФ в ночь на 1 октября атаковали Украину 31 беспилотниками типа „Шахед“, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Украинские военные сбили 29 дронов в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. Еще три беспилотника, как утверждает ВСУ, в результате противодействия РЭБ „локационно потеряны“ — по предварительным данным, без последствий. Вероятно, они упали, но где именно, не уточняется.
Никопольский район Днепропетровской области оказался под ударами российских войск минувшим вечером и ночью, сообщил глава региона Сергей Лысак. В результате обстрелов в Марганецкой общине были повреждены три многоэтажных дома. По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела в Никопольском районе также был поврежден пятиэтажный дом.
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил об увольнении четверых из восьми своих заместителей. Речь идет об увольнении Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган.
Украина может наносить удары по территории России оружием собственного производства. Для этого Киеву не нужно разрешение Вашингтона, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он напомнил, что ранее США разрешили Украине наносить ответные удары американским оружием по российским целям на приграничных территориях. „Если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов через границу по российским целям, которые осуществляют атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты“, — добавил он.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 1 октября пройдет церемония вступления в должность нового генерального секретаря альянса, бывшего премьера Нидерландов Марка Рютте. Он сменит Йенса Столтенберга, который занимал этот пост последние 10 лет.
Основные новости к полудню
Российские военные обстреляли центр Херсона. Удар пришелся рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта, сообщает прокуратура региона. Погибли шесть мирных жителей, еще шестеро получили ранения.
Войска РФ атаковали магистральную подстанцию и обесточили линию питания оккупированной Запорожской АЭС, заявили в Минэнерго Украины. Как утверждает ведомство, атомная станция „снова оказалась на грани блэкаута“.
Россия выделила больше триллиона рублей на „восстановление“ аннексированных регионов Украины, обратил внимание телеграм-канал Faridaily, изучив материалы к проекту бюджета России на следующие три года. В прошлом году власти оценивали расходы на захваченные территории Украины в 2024 — 2026 годах в 654 миллиарда рублей.
Марк Рютте стал генсеком НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. В первом заявлении он назвал Украину своим приоритетом. „Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация“, — сказал Рютте. Новый генсек НАТО также пообещал приблизить вступление Украины в альянс.
Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины летчику Андрею Пильщикову с позывным „Джус“. Он был среди пилотов, которые помогли Воздушным силам Украины получить истребители F-16.
Главные новости второй половины дня
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета Die Zeit. Предполагается, что разговор может состояться в преддверии саммита G20 в Бразилии в ноябре. Если разговор состоится, Шольц станет первым лидером среди стран, поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным.
Financial Times утверждает, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе частных встреч с западными коллегами обсуждал „потенциально компромиссные решения“. По данным FT, он, в отличие от своего предшественника, более прагматично настроен в отношении возможности переговоров об обмене безопасности на территории. В МИД Украины заявили, что эта информация не соответствует действительности.
По материалам „Медузы“
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